Во время беседы VDD приняла пояснения Росликова о причинах и целях таких высказываний. В рамках переговоров Росликов был предупрежден о предусмотренной ответственности в случае разжигания национальной розни или совершения иных преступных деяний.

Подробных комментариев служба не дает, однако, как свидетельствует архив агентства LETA, подобная практика, когда спецслужба вызывает представителей самых разных сфер для обсуждения их публичных заявлений или возможных действий, является распространенной. Например, в декабре прошлого года VDD провела беседу с депутатом Рижской думы Наталией Аболой относительно ее высказываний в соцсетях. Предварительные переговоры состоялись с руководством "Русского союза Латвии".

Согласно закону, VDD имеет право в пределах своей компетенции вызывать в орган государственной безопасности любое лицо в связи с проверкой сведений, а также дел и материалов, рассмотрение которых отнесено к компетенции органа государственной безопасности. Служба также имеет право в случае обнаружения в действиях лица признаков, указывающих на возможность совершения противоправного деяния, вынести лицу предостережение о недопустимости совершения нарушения закона, которое направлено против национальной безопасности или может нанести ущерб.

Служба также имеет право в пределах своей компетенции требовать от лиц прекращения нарушений закона и иных действий, препятствующих осуществлению полномочий должностных лиц органов государственной безопасности, а также применять к нарушителям предусмотренные меры принуждения.

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