В Рижском русском театре Михаила Чехова вот уже более пяти лет действует "Программа актерских инициатив», которая предоставляет артистам возможность осуществить свои художественные замыслы, объединив собственную творческую энергию с ресурсами театра. Палитра постановок, появившихся благодаря этой программе, весьма разнообразна и включает в себя квартирники (небольшие концерты в подчеркнуто домашней атмосфере), драматические и лирико-драматические спектакли, а также спектакль для детей.

Постановка "Вальс идиота" (жанр которой, по определению Максима Бусела, – музыкальная рефлексия) – это музыкально-литературная композиция, состоящая из песен, стихов, музыки, дневниковых записей, а также впечатлений и размышлений самого артиста. Для Максима это дебют в качестве режиссера, но вот как певец, исполняющий собственные песни (а значит, как поэт и композитор), он известен достаточно широко, поскольку организует свои концерты. В свою очередь, на сцену Театра Чехова артист выходит уже одиннадцатый год и занят почти во всех больших музыкальных проектах: от новогодних концертов до музыкально-драматических постановок, таких как "Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес".

Максим Бусел о контексте своего проекта: "А у тебя бывало такое, что, уже будучи взрослым, ты вдруг совершенно случайно натыкаешься на давно забытые дневниковые записи, где обнаруживаешь множество стихотворений, рассказов, писем и песен, которые ты писал о своей первой любви? Воспоминания о тех переживаниях заставляют тебя улыбнуться, но когда ты начинаешь всё это читать, то даже теряешься от изумления: "Как можно было настолько сильно измениться за 15 лет, что я совершенно не узнаю того молодого человека, который всё это написал? Словно это был не я…" А может, это нормально, что, взрослея, мы так меняемся? Или с годами, отказываясь от своих смелых мечтаний и дерзких замыслов, каждый из нас незаметно теряет себя… себя настоящего?..

Впервые я осмелюсь вместе со зрителями пролистать страницы моей юности, чтобы попытаться заново познакомиться с самим собой через свои же песни, письма и стихотворения".

Театр Чехова рекомендует покупать билеты заблаговременно, поскольку зал заполняется быстро. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах «Biļešu serviss», а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.

Ближайшие показы: 13.02., 14.02., 15.02., 16.02., 20.02., 15.03., 27.03., 28.03., 29.03. Аркада Театра Чехова расположена в паре минут ходьбы от главного здания Театра Чехова – на улице Вальню, 19 (вход со стороны улицы Глезнотаю).

Видео: фрагмент интервью с Максимом Буселом

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