Рижский аэропорт усиливает защиту от дронов

Помимо этого, власти планируют создать специальное подразделение, которое займется управлением рисками, связанными с инцидентами с дронами.

После инцидента с дронами, произошедшего 13 января 2025 года, Министерство сообщения провело проверку и не выявило признаков злоумышленного поведения со стороны учреждений.

Но не смотря на это, комиссия, созданная при министерстве, поручила ряду ведомств усилить меры по защите авиационной инфраструктуры.

11 февраля министерство представит решения, направленные на предотвращение несанкционированных полетов дронов и защиту стратегически важных объектов.

Напомним, что вечером в понедельник, 13 января, из-за дрона, обнаруженного в зоне посадки самолетов, три воздушных судна, планировавших приземлиться в Рижском аэропорту, были перенаправлены в другие воздушные гавани. Об этом сообщил руководитель по оперативным ситуациям Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.

Винцевс подтвердил, что вечером в понедельник, 13 января, в окрестностях Рижского аэропорта, непосредственно в зоне снижения, действительно был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. В целях безопасности и для поддержания максимального уровня защиты аэропорт прекратил работу примерно на 30 минут.

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