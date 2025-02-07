Государственная лесная служба (VMD) возбудила административное дело против трех охотников за незаконную охоту в Вайнёдской волости Южнокурземского края, сообщили представители VMD.
Несколько охотников были пойманы на незаконной охоте в Курземе
До вынесения решения о применении наказания у всех трех лиц приостановлены охотничьи права.
В ночь на 4 февраля 2024 года сотрудники VMD проводили плановую проверку охоты в выбранном охотничьем угодье.
Услышав выстрелы и заметив приближающееся моторизованное транспортное средство, инспекторы приняли решение остановить автомобиль для проверки соблюдения правил охоты.
В машине находились три человека с охотничьими удостоверениями, у которых были заряженные охотничьи ружья, оснащенные приборами ночного видения.
Во время проверки лица подтвердили, что употребляли алкоголь, после чего была вызвана Государственная полиция.
Водитель автомобиля был проверен на содержание алкоголя, и у него зафиксировали превышение допустимой нормы.
В отношении него начаты административные дела за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за ношение, транспортировку, использование или применение огнестрельного оружия в нетрезвом виде при уровне алкоголя в крови более 0,5 промилле.
Государственная лесная служба напоминает, что согласно Закону об охоте использование моторизованных транспортных средств во время охоты признается незаконной охотой.
Кроме того, запрещено перевозить в ночное время суток распакованное и готовое к использованию охотничье оружие.
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