Несколько охотников были пойманы на незаконной охоте в Курземе

До вынесения решения о применении наказания у всех трех лиц приостановлены охотничьи права.

В ночь на 4 февраля 2024 года сотрудники VMD проводили плановую проверку охоты в выбранном охотничьем угодье.

Услышав выстрелы и заметив приближающееся моторизованное транспортное средство, инспекторы приняли решение остановить автомобиль для проверки соблюдения правил охоты.

В машине находились три человека с охотничьими удостоверениями, у которых были заряженные охотничьи ружья, оснащенные приборами ночного видения.

Во время проверки лица подтвердили, что употребляли алкоголь, после чего была вызвана Государственная полиция.

Водитель автомобиля был проверен на содержание алкоголя, и у него зафиксировали превышение допустимой нормы.

В отношении него начаты административные дела за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за ношение, транспортировку, использование или применение огнестрельного оружия в нетрезвом виде при уровне алкоголя в крови более 0,5 промилле.

Государственная лесная служба напоминает, что согласно Закону об охоте использование моторизованных транспортных средств во время охоты признается незаконной охотой.

Кроме того, запрещено перевозить в ночное время суток распакованное и готовое к использованию охотничье оружие.

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