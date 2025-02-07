В пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп заявил что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.
Трамп сообщил, когда может встретиться с Зеленским
"Я, вероятно, встречусь с президентом [Владимиром] Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с [Владимиром] Путиным", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.
Это будет первая встреча Трампа с Зеленским после его возвращения в Белый дом.
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