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Трамп сообщил, когда может встретиться с Зеленским

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: Reuters / Scanpix

В пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп заявил что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

"Я, вероятно, встречусь с президентом [Владимиром] Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с [Владимиром] Путиным", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Это будет первая встреча Трампа с Зеленским после его возвращения в Белый дом.

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