Трамп сообщил, когда может встретиться с Зеленским

"Я, вероятно, встречусь с президентом [Владимиром] Зеленским на следующей неделе, и, вероятно, поговорю с [Владимиром] Путиным", - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.