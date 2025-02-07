Программа: суд восстановил в должности бывшего преподавателя JVLMA Купчаса

Место главы кафедры старинной музыки, а затем и преподавательскую должность в Музыкальной академии Купчс потерял после того, как его имя неоднократно всплывало в скандале, связанном с сексуальными домогательствами и эмоциональным насилием.

В данном судебном разбирательстве спор идет о том, является ли решение Государственной полиции о применении меры пресечения, запрещающей Купчсу занимать определенные должности, достаточным основанием для прекращения трудовых отношений, пояснила представительница академии Даце Тейце.

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В конце января Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить обвинение бывшему преподавателю Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA) и заведующему кафедрой старинной музыки Марису Купчсу в сексуальном насилии в отношении студенток.

8 марта 2024 года передача Kultūršoks на Латвийском телевидении подготовила сюжет о сексуальных домогательствах в JVLMA, в котором были опрошены 7 женщин.

Лица, давшие интервью, пожелали остаться анонимными и попросили не разглашать информацию, позволяющую их идентифицировать. Информация, озвученная в передаче Kultūršoks, вызвала широкий общественный резонанс.

Вскоре после этого, 13 марта 2024 года, Государственная полиция получила заявление ректора JVLMA с просьбой оценить сведения, изложенные в передаче, и незамедлительно начала ведомственную проверку. Хотя у полиции есть информация как минимум о пяти студентках, которые могли пострадать от преступлений сексуального характера, лишь две из них согласились сотрудничать с правоохранительными органами. Кроме того, было установлено, что одна из студенток подвергалась насилию в течение долгого времени - 10 лет.

Свидетельские показания указывают на то, насколько авторитарным был преподаватель в общении со студентами, фактически занимая "монопольное" положение в музыкальной сфере.

По его мнению, каждый студент зависел от него не только в учебе, но и в других аспектах.

Будучи одним из самых влиятельных музыкантов в данной сфере, он занимался организацией и проведением различных музыкальных проектов и мероприятий как в Латвии, так и в других странах Балтии.

Учитывая это, как нынешние, так и бывшие студенты JVLMA, которые участвовали в этих мероприятиях, фактически находились в зависимости от конкретного преподавателя.

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