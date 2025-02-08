Фото Резекненская больница беспричинно перешла на электропитание от генераторов

Ведомство также опубликовало типичный пример фейковых новостей, которые в настоящее время распространяются не только в социальных сетях, но и, по имеющейся у TVNET информации, в чатах приложения WhatsApp, включая школьные чаты.

В свою очередь журналисты TVNET тоже получили фейковую новость, которую люди пересылали друг другу в WhatsApp: "Передайте всем своим информацию, чтобы на работе и дома утром с 8:00 до 10:00 полностью отключили электричество, проще говоря - вырубили пробки. Пришло сообщение из Инспекции здравоохранения, что с 8 до 10 будут большие колебания напряжения на проводах, а это значит, что при больших киловаттах вся техника может задымиться. Больницам было приказано полностью отключить электричество на это время. Tukuma piens также принял решение отключить все на это время".