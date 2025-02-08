В связи с гибелью двух мальчиков в Плявниеках заведено уголовное дело

В пятницу, 7 февраля, в многоквартирном доме в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями.

Госполиция возбудила уголовное дело по статье 123(2) Уголовного закона за убийство по неосторожности и статье 236(2) за нарушение правил владения огнестрельным оружием, если это привело к серьезным последствиям. Обе эти статьи предусматривают возможность лишения свободы на срок до пяти лет, временное заключение, пробационный надзор или общественные работы.

К осмотру места происшествия были привлечены несколько высококлассных специалистов в области расследования убийств, эксперты-криминалисты, был изъят ряд вещественных доказательств и допрошены несколько человек, говорится в заявлении полиции.

Госполиция арестовала владельца оружия и подтвердила, что оно было официально зарегистрировано.

Из информации, предоставленной полицией, пока неясно, например, кто подозревается в открытии огня и жив ли этот человек.

"С учетом того, что расследование продолжается, мы не будем давать дальнейших комментариев", -

говорится в заявлении Госполиции. "Призываем общественность уважать частную жизнь людей, вовлеченных в это дело", - заявили правоохранители.

Согласно информации Латвийского радио, в Плявниеках погибли два 12-летних мальчика. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщила, что около 17:00 7 февраля поступил вызов о происшествии в Риге, в результате которого погибли двое детей, спасти жизни которых медикам NMPD не удалось.

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