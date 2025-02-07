Главное за 7 февраля Заправки об отключении от БРЭЛЛ, убийца латвийского футболиста и можно ли в Латвии заработать без образования

Поставщики топлива в странах Балтии заверяют, что готовы обеспечить бесперебойную работу автозаправочных станций в предстоящие выходные, когда Латвия, Литва и Эстония отключатся от объединенной энергосистемы России (БРЭЛЛ) и подключатся к единой европейской энергосети.

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За рубежом:

В предстоящие выходные страны Балтии отсоединятся от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, и подключатся к единой европейской энергосистеме. Между тем, Украина уже переключилась на электросистему ЕС, сообщает портал LSM+.

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С начала 2025 года в Украине зафиксировали девять инцидентов вокруг ТЦК, в том числе взрывы и покушения на сотрудников. СБУ и полиция видят связь между событиями и говорят о следе, ведущем в РФ.

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Генеральный прокурор США Пэм Бонди распорядилась о роспуске рабочей группы KleptoCapture, которая была создана Министерством юстиции США в 2022 году для расследования и судебного преследования коррумпированных российских олигархов и нарушителей санкций, пишет "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

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О попытке украинской армии перейти в контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области сообщили в четверг российские телеграм-каналы. Позже эту информацию подтвердило Минобороны России — оно утверждает, что на данный момент все атаки отражены.

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