В последний рабочий день произошло много важных событий - разобрались, почему одни диктаторы удерживаются у власти, а другие оказываются "голыми королями", стал известен убийца латвийского футболиста, а RUS TVNET узнал, можно ли получать хорошую зарплату в Латвии, устроившись на работу, не требующую высшего образования. Об этих и других новостях пятницы, 7 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 7 февраля ⟩ Заправки об отключении от БРЭЛЛ, убийца латвийского футболиста и можно ли в Латвии заработать без образования
Новости Латвии:
Сразу же после вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал указ, которым на 90 дней останавливает все программы зарубежного финансирования США. Это решение касается и обещанного другим странам военного финансирования. TVNET+ обратился в Министерство обороны Латвии, чтобы выяснить, как это повлияет на сферу обороны Латвии.
Можно ли получать хорошую зарплату в Латвии, устроившись на работу, не требующую высшего образования и многолетнего опыта? Например, сменив сферу деятельности с той, где в силу различных обстоятельств низкая заработная плата, на ту, в которой из-за нехватки рабочей силы зарплата выше. Apollo.lv попытался выяснить, насколько просто устроиться на работу с зарплатой, превышающей среднюю в Латвии. На этот раз - о том, можно ли хорошо зарабатывать, став водителем-дальнобойщиком.
Самым посещаемым интернет-порталом в Латвии в январе стал tvnet.lv, который просматривался 777 792 раза, свидетельствуют новейшие данные компании Gemius, сообщает агентство LETA.
В предстоящие выходные страны Балтии отсоединятся от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключатся к единой европейской энергосистеме, сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики.
Поставщики топлива в странах Балтии заверяют, что готовы обеспечить бесперебойную работу автозаправочных станций в предстоящие выходные, когда Латвия, Литва и Эстония отключатся от объединенной энергосистемы России (БРЭЛЛ) и подключатся к единой европейской энергосети.
За рубежом:
В предстоящие выходные страны Балтии отсоединятся от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, и подключатся к единой европейской энергосистеме. Между тем, Украина уже переключилась на электросистему ЕС, сообщает портал LSM+.
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