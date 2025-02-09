Год Сырского. Как воюет украинская армия с новым главкомом

За год Александр Сырский не сделал ни одного замечания, которое можно было бы воспринять как критику в отношении президента и его канцелярии.

Что происходило на фронте

На фронте Сырскому досталось тяжелое наследство — масштабное наступление россиян, которое началось еще в октябре 2023 года и фактически продолжается до сих пор.

Авдеевка — точнее то, что от нее осталось — перешла под контроль России Фото: Getty Images

Кризис украинской обороны, вызванный прежде всего преимуществом российской армии в количестве войск, боеприпасов, техники и авиации с КАБами [корректируемые авиационные бомбы, по-русски их еще называют управляемыми — Ред.], начался еще при командовании Залужного.

А в феврале 2024 года, уже когда Сырский был в должности, украинские войска оставили Авдеевку — ключевой укрепрайон возле Донецка, который держался с 2014 года.

Отойдя из Авдеевки, Силам обороны, несмотря на заявления Александра Сырского об отступлении на «более выгодные рубежи», так и не удалось закрепиться на Донецком направлении.

Медленное, но неустанное продвижение россиян на Донбассе продолжалось весь первый год руководства нового главкома.

За это время украинская армия потеряла важные населенные пункты, такие как Красногоровка, Угледар, Селидово, Курахово, Великая Новоселка.

В то же время ей удалось — хотя и не без проблем — остановить наступление российских войск на севере Харьковской области.

В первую годовщину командования Сырского продолжаются бои за Покровск, Часов Яр, в районе Торецка и Лимана, а также под Харьковом, на подходах к Купянску.