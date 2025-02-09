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Трамп и Путин по телефону обсудили войну в Украине

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Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Elijah Nouvelage / AFP

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post рассказал, что разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону о войне в Украине.

Неизвестно, когда это произошло. На вопрос, сколько раз они говорили по телефону, Трамп ответил: "Лучше я промолчу".

По словам американского президента, Путин хочет, чтобы "люди перестали умирать [на поле боя]".

Трамп также вновь заявил, что у него есть четкий план, как закончить войну. "Я надеюсь, что это произойдет быстро", - сказал он.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на конференции по безопасности в Мюнхене на следующей неделе. Ранее Трамп не исключил, что он сам может встретиться с Зеленским на следующей неделе.

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