Президент Румынии подал в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку. Политик выступил в понедельник, 10 февраля, в Бухаресте.

"Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса, я покидаю свой пост", - привело его слова агентство AFP.

Решение принято на фоне угрозы крайне правых парламентских сил о его импичменте. Политик добавил, что оставит свой офис 12 февраля.

Отмена результатов выборов

Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джеорджеску набрал 23% голосов и должен был побороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони.