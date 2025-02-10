Клаус Йоханнис заявил, что подал в отставку, "чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса". Решение принято на фоне угрозы импичмента.
Президент Румынии подал в отставку
Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку. Политик выступил в понедельник, 10 февраля, в Бухаресте.
"Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от кризиса, я покидаю свой пост", - привело его слова агентство AFP.
Решение принято на фоне угрозы крайне правых парламентских сил о его импичменте. Политик добавил, что оставит свой офис 12 февраля.
Отмена результатов выборов
Конституционный суд Румынии 6 декабря 2024 года объявил недействительными итоги первого тура голосования на выборах президента. Согласно этим результатам, ультраправый пророссийский политик Кэлин Джеорджеску набрал 23% голосов и должен был побороться за пост президента во втором туре с правой центристкой Еленой Ласкони.
Решение об отмене результатов было принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.
Угроза импичмента и протесты
Второй - и последний - срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. Однако политик говорил, что хочет остаться на посту до избрания преемника.
В январе три ультраправые оппозиционные партии, контролирующие около 35% мест в парламенте, подали ходатайство об импичменте Йоханниса, напомнило агентство Reuters.
Демонстранты в Бухаресте также неоднократно призывали к отставке президента.
Выборы намечены на май
Правящая коалиция в Румынии 8 января договорилась провести повторное голосование на выборах президента 4 мая. Возможный второй тур намечен на 18 мая.
В Румынии президент выполняет в основном представительские функции. В то же время у него есть полномочия для назначения главы правительства. Йоханнис занимал пост главы государства с 2014 года.
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