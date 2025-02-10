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Египет созвал саммит арабских стран для обсуждения предложения Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: Evan Vucci/AP

Египет в воскресенье сообщил, что 27 февраля проведет внеочередной саммит арабских стран, чтобы обсудить новую опасную ситуацию, которая возникла после предложения президента США Дональда Трампа переместить палестинцев из сектора Газа.

Предложение, которое Трамп высказал на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вызвало возмущение в арабском мире, в том числе в Египте, Иордании и Саудовской Аравии - ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

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И президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, и король Иордании Абдалла II отвергли предложение Трампа переселить 1,8 миллиона палестинцев, проживающих в секторе Газа, и передать территорию под контроль США.

Однако Трамп выразил надежду, что в конце концов они идею примут.

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Министерство иностранных дел Египта после консультаций, которые в последние дни прошли между арабскими странами на высшем уровне, организует саммит Лиги арабских государств, о чем просили и палестинцы.

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