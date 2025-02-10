Египет созвал саммит арабских стран для обсуждения предложения Трампа

Предложение, которое Трамп высказал на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вызвало возмущение в арабском мире, в том числе в Египте, Иордании и Саудовской Аравии - ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

И президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, и король Иордании Абдалла II отвергли предложение Трампа переселить 1,8 миллиона палестинцев, проживающих в секторе Газа, и передать территорию под контроль США.

Однако Трамп выразил надежду, что в конце концов они идею примут.

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Министерство иностранных дел Египта после консультаций, которые в последние дни прошли между арабскими странами на высшем уровне, организует саммит Лиги арабских государств, о чем просили и палестинцы.

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