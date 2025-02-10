Попытки дезинформаторов посеять страхи в связи с отключением от объединенной энергосистемы России, так называемого кольца БРЭЛЛ, нельзя считать особенно успешными, оценивает заместитель директора Департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихард Бамбалс.
Госканцелярия: попытки дезинформаторов посеять страхи нельзя считать успешными
Как рассказал Рихард Бамбалс, Государственная канцелярия уже долгое время уделяла внимание освещению темы отключения от БРЭЛЛ и синхронизации с европейской сетью в информационном и медийном пространстве Латвии, России, Беларуси, а также на международном уровне.
В выходные дни, когда происходило переключение, Государственная канцелярия уделяла этому вопросу повышенное внимание, регулярно передавая информацию ответственным учреждениям, которые при необходимости могли корректировать коммуникацию и действия.
По словам Бамбалса, до минувшей недели тема отключения от БРЭЛЛ не вызывала особого ажиотажа и не имела широкого резонанса в обществе ни в одном из мониторируемых информационных пространств. Однако, с приближением к 8 и 9 февраля, количество публикаций в традиционных СМИ, обсуждений в социальных сетях, а также в прокремлевских каналах резко возросло.
Как отметил Бамбалс, большинство публикаций были позитивными или нейтральными, основанными на фактах, но "не обошлось и без дезинформации".
По его мнению, наиболее распространенные дезинформационные и враждебные сообщения можно разделить на три группы.
Первая группа утверждала, что отключение от БРЭЛЛ и присоединение к европейской сети приведет к росту цен на электроэнергию.
Вторая группа заявляла, что энергосистема станет нестабильной после отключения от БРЭЛЛ, и ожидаются более частые перебои с электричеством.
Третья группа распространяла спекуляции о том, что отключение от БРЭЛЛ - это политически мотивированный шаг, предпринятый странами Балтии в интересах Брюсселя и Вашингтона.
В последние дни перед отключением от сети БРЭЛЛ также наблюдались попытки посеять панику, распространяя в мессенджерах и группах в социальных сетях изображения и сообщения о необходимости отключать различные электроприборы в выходные дни, хотя для таких действий не было рационального обоснования, отметил Бамбалс.
Таким образом, как указал Бамбалс, можно сделать вывод, что цели дезинформаторов были связаны с нагнетанием страха в обществе по поводу доступности электроэнергии и роста цен,
а также с попытками представить отключение от контролируемой Россией энергосети как иррациональное, политическое решение, принятое в интересах третьих сторон (Брюсселя, Вашингтона), а не в интересах Латвии и конечных потребителей электроэнергии. В целом, эти попытки нельзя назвать особо успешными, заявил Бамбалс.
Он подчеркнул, что дезинформационные сообщения не получили широкого распространения в медийном и информационном пространстве, так как, скорее всего, не были частью целенаправленной и масштабной информационной операции. Кроме того, традиционные латвийские СМИ воздержались от тиражирования непроверенных, спекулятивных заявлений.
По мнению Бамбалса, ответственные учреждения и службы провели значительную превентивную работу, обеспечили отличную координацию и обмен информацией, а также регулярно и проактивно заполняли информационное пространство коммуникацией, основанной на фактах и доказательствах, тем самым уменьшая пространство для спекуляций и манипуляций.
Как сообщалось ранее, в минувшие выходные страны Балтии успешно отключились от объединенной энергосистемы России (так называемого кольца БРЭЛЛ) и подключились к единой энергосети Европы. Предполагалось, что данное переключение может сопровождаться инцидентами, угрожающими безопасности, поэтому ответственные службы работали в усиленном режиме.
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