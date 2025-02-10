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Госканцелярия: попытки дезинформаторов посеять страхи нельзя считать успешными

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Фото статьи
Фото: Valsts kanceleja

Попытки дезинформаторов посеять страхи в связи с отключением от объединенной энергосистемы России, так называемого кольца БРЭЛЛ, нельзя считать особенно успешными, оценивает заместитель директора Департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихард Бамбалс.

Как рассказал Рихард Бамбалс, Государственная канцелярия уже долгое время уделяла внимание освещению темы отключения от БРЭЛЛ и синхронизации с европейской сетью в информационном и медийном пространстве Латвии, России, Беларуси, а также на международном уровне.

В выходные дни, когда происходило переключение, Государственная канцелярия уделяла этому вопросу повышенное внимание, регулярно передавая информацию ответственным учреждениям, которые при необходимости могли корректировать коммуникацию и действия.

По словам Бамбалса, до минувшей недели тема отключения от БРЭЛЛ не вызывала особого ажиотажа и не имела широкого резонанса в обществе ни в одном из мониторируемых информационных пространств. Однако, с приближением к 8 и 9 февраля, количество публикаций в традиционных СМИ, обсуждений в социальных сетях, а также в прокремлевских каналах резко возросло.

Как отметил Бамбалс, большинство публикаций были позитивными или нейтральными, основанными на фактах, но "не обошлось и без дезинформации".

По его мнению, наиболее распространенные дезинформационные и враждебные сообщения можно разделить на три группы.

Первая группа утверждала, что отключение от БРЭЛЛ и присоединение к европейской сети приведет к росту цен на электроэнергию.

Вторая группа заявляла, что энергосистема станет нестабильной после отключения от БРЭЛЛ, и ожидаются более частые перебои с электричеством.

Третья группа распространяла спекуляции о том, что отключение от БРЭЛЛ - это политически мотивированный шаг, предпринятый странами Балтии в интересах Брюсселя и Вашингтона.

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В последние дни перед отключением от сети БРЭЛЛ также наблюдались попытки посеять панику, распространяя в мессенджерах и группах в социальных сетях изображения и сообщения о необходимости отключать различные электроприборы в выходные дни, хотя для таких действий не было рационального обоснования, отметил Бамбалс.

Таким образом, как указал Бамбалс, можно сделать вывод, что цели дезинформаторов были связаны с нагнетанием страха в обществе по поводу доступности электроэнергии и роста цен,

а также с попытками представить отключение от контролируемой Россией энергосети как иррациональное, политическое решение, принятое в интересах третьих сторон (Брюсселя, Вашингтона), а не в интересах Латвии и конечных потребителей электроэнергии. В целом, эти попытки нельзя назвать особо успешными, заявил Бамбалс.

Он подчеркнул, что дезинформационные сообщения не получили широкого распространения в медийном и информационном пространстве, так как, скорее всего, не были частью целенаправленной и масштабной информационной операции. Кроме того, традиционные латвийские СМИ воздержались от тиражирования непроверенных, спекулятивных заявлений.

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По мнению Бамбалса, ответственные учреждения и службы провели значительную превентивную работу, обеспечили отличную координацию и обмен информацией, а также регулярно и проактивно заполняли информационное пространство коммуникацией, основанной на фактах и доказательствах, тем самым уменьшая пространство для спекуляций и манипуляций.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные страны Балтии успешно отключились от объединенной энергосистемы России (так называемого кольца БРЭЛЛ) и подключились к единой энергосети Европы. Предполагалось, что данное переключение может сопровождаться инцидентами, угрожающими безопасности, поэтому ответственные службы работали в усиленном режиме.

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