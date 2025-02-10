Россия обстреляла тяжелой артиллерией Днепропетровскую область

В результате обстрела нанесен ущерб двум производственным предприятиям, жилым домам, магазинам и линиям электропередач, пострадали и автомобили, сообщил в Telegram руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

По его информации, разрушен особняк, еще 17 домов получили поврежднеия. Пострадали и два пятиэтажных дома и 12 хозяйственных построек.

Лисак отметил, что люди не пострадали.

В то же время над Днепропетровской областью ночью было уничтожено пять российских дронов.

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