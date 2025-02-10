В ночь на понедельник российские оккупационные войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град", сообщает "Украинская правда".
Россия обстреляла тяжелой артиллерией Днепропетровскую область
В результате обстрела нанесен ущерб двум производственным предприятиям, жилым домам, магазинам и линиям электропередач, пострадали и автомобили, сообщил в Telegram руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
По его информации, разрушен особняк, еще 17 домов получили поврежднеия. Пострадали и два пятиэтажных дома и 12 хозяйственных построек.
Лисак отметил, что люди не пострадали.
В то же время над Днепропетровской областью ночью было уничтожено пять российских дронов.
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