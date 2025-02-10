ФСИН вскоре после начала войны в Украине разрешила надзирателям в тюрьмах пытать пленных украинцев. Об этом пишет WSJ, приводя слова бежавших из России бывших охранников, которые дают показания МУС.
В первые недели после начала полномасштабного российского вторжения в Украину администрации тюрем в РФ получили распоряжение проявлять жестокость к украинским военнопленным, применять к ним насилие и пытать. Об этом рассказали газете The Wall Street Journal (WSJ) бывшие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По их словам, подобные инструкции получили спецподразделения в разных регионах России - в Санкт-Петербурге, Бурятии, Москве, Пскове и других местах, сообщила WSJ в воскресенье, 9 февраля.
В публикации приводятся слова начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Игоря Потапенко: "Будьте жестокими, не жалейте их", сказанные на совещании с сотрудниками элитного подразделения надзирателей, которому было поручено контролировать наплыв военнопленных. По сведениям WSJ, тогда же, в марте 2022 года, Потапенко рассказал о новых правилах обращения с пленными: для сотрудников ФСИН были отменены обычные правила, в том числе ограничения на насилие и требование носить нагрудные камеры в колониях.
Среди пыток, которым охранники подвергали заключенных, газета называет использование электрошокеров, присоединенных к гениталиям, до тех пор пока не садились батареи, избиения резиновыми дубинками до тех пор пока те не ломались, и утепленными трубами от бойлеров, при этом истязатели пытались определить, что именно причиняет наибольшую боль. Поскольку заключенным отказывали в медицинской помощи, у многих пленных развивалась гангрена конечностей, что приводило к ампутациям.
По информации WSJ, надзиратели из спецподразделения ФСИН не служат в конкретных тюрьмах на постоянной основе, а должны были работать вахтовым методом, сменяя друг друга каждые четыре недели. При этом они всегда находились на дежурстве в балаклавах.
Карт-бланш на применение насилия к пленным
В своей статье The Wall Street Journal ссылается на бывших сотрудников ФСИН, трех бежавших из России. Один из них был медиком, а еще двое входили в состав спецподразделений. Беглецы дали показания в Международном уголовном суде в Гааге и вошли в программу защиты свидетелей.
Два собеседника издания признались, что расценили приказ генерала Потапенко как карт-бланш на применение насилия против украинцев. По оценке одного из них, жестокое обращение с пленными вышло на новый уровень, так как тюремщики уверены в полном одобрении руководства.
В докладах ООН неоднократно утверждалось, что украинских военных в российском плену жестоко пытают. В частности в октябре 2024 года спецдокладчица ООН по правам человека в России Мариана Кацарова обвинила Кремль в систематических пытках и украинских солдат и российских граждан - критиков властей. "С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года пытки стали санкционированным государством инструментом систематического притеснения, используемым для контроля над обществом и подавления инакомыслия, а также для посягательства на основы прав человека и пространства для гражданской деятельности в России", - говорилось в ее докладе "Пытки в России как инструмент репрессий внутри страны и агрессии за рубежом".
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