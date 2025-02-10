По информации WSJ, надзиратели из спецподразделения ФСИН не служат в конкретных тюрьмах на постоянной основе, а должны были работать вахтовым методом, сменяя друг друга каждые четыре недели. При этом они всегда находились на дежурстве в балаклавах.

Карт-бланш на применение насилия к пленным

В своей статье The Wall Street Journal ссылается на бывших сотрудников ФСИН, трех бежавших из России. Один из них был медиком, а еще двое входили в состав спецподразделений. Беглецы дали показания в Международном уголовном суде в Гааге и вошли в программу защиты свидетелей.

Два собеседника издания признались, что расценили приказ генерала Потапенко как карт-бланш на применение насилия против украинцев. По оценке одного из них, жестокое обращение с пленными вышло на новый уровень, так как тюремщики уверены в полном одобрении руководства.

В докладах ООН неоднократно утверждалось, что украинских военных в российском плену жестоко пытают. В частности в октябре 2024 года спецдокладчица ООН по правам человека в России Мариана Кацарова обвинила Кремль в систематических пытках и украинских солдат и российских граждан - критиков властей. "С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года пытки стали санкционированным государством инструментом систематического притеснения, используемым для контроля над обществом и подавления инакомыслия, а также для посягательства на основы прав человека и пространства для гражданской деятельности в России", - говорилось в ее докладе "Пытки в России как инструмент репрессий внутри страны и агрессии за рубежом".

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