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В Цесисском крае в результате обрушения нежилого здания погиб человек

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Пожарная машина VUGD
Пожарная машина VUGD Фото: Zane Bitere/LETA

В Дзербенской волости Цесисского края в результате частичного обрушения нежилого двухэтажного дома погиб человек, сообщили агентству LETA в Пожарно-спасательной службе.

Спасатели получили вызов в 17:16. При помощи спасательной доски из здания был вынесен один человек, медики констатировали его смерть.

В свою очередь в 23:11 пожарные отправили в Бренгульскую волость Валмиерского края, где в дымоходе двухэтажного жилого дома горела сажа на площади в 0,5 квадратных метра. До прибытия пожарных из здания эвакуировался один человек.

Жилище не было оборудовано детектором дыма, поэтому пожарные его подарили.

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