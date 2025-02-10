В Цесисском крае в результате обрушения нежилого здания погиб человек

Спасатели получили вызов в 17:16. При помощи спасательной доски из здания был вынесен один человек, медики констатировали его смерть.

В свою очередь в 23:11 пожарные отправили в Бренгульскую волость Валмиерского края, где в дымоходе двухэтажного жилого дома горела сажа на площади в 0,5 квадратных метра. До прибытия пожарных из здания эвакуировался один человек.

Жилище не было оборудовано детектором дыма, поэтому пожарные его подарили.

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