А кроме того, в очередной раз заявил, что готов провести в Украине выборы, как только украинские солдаты смогут вернуться домой и проголосовать на них — то есть, все на самом деле в руках у Путина.

Но какой бы ни была позиция российского президента, легитимность Зеленского не вызывает сомнений у Дональда Трампа и других мировых лидеров.

Как Украина меняет позицию

Переговорная позиция Украины на этих переговорах тоже смягчится. Ведь в 2022-23 годах Зеленский заявлял, что ни о каких переговорах с Россией и речи быть не может, пока сапог последнего российского солдата не покинет территорию Украины в ее международно признанных границах.

Зеленский делает свои заявления на фоне наступления российских войск и постоянных обстрелов украинских городов Фото: EPA

Многие западные (да и не только западные) комментаторы уже тогда несмело называли это условие для начала переговоров максималистским и вряд ли достижимым. С течением времени (и с продвижением ползучего российского наступления на востоке страны) эти голоса становились все громче.

И вот в интервью Пирсу Моргану из уст Владимира Зеленского звучит другая позиция: "Сегодня мы не можем вернуть все наши территории. Безусловно, мы адекватные люди. Мы не можем положить миллионы наших людей ради результата, который и так непонятно, будет ли".