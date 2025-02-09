Дело невролога Вишкерса: получены новые свидетельства сексуальных домогательств

Агнесе Плявиня сейчас живет за пределами Латвии. Она рассказывает, что в июле прошлого года к неврологу Леониду Вишкерсу отправилась по рекомендации массажистки. У женщины грыжа диска, ей была рекомендована обезболивающая, воспалительная инъекция. В первые же мгновения в кабинете Вишкерса Агнесе начала испытывать дискомфорт. После того, как она сняла свитер, врач начал массировать ей шею и уши, заставил закрыть глаза и представить место, где она находится "в самом большом кайфе".

О дальнейшем опыте Агнесе рассказывает: "И я чувствую, что он подходит ближе. Он говорит: "Освободись, освободись там, где кайф, где кайф!" И у меня слезы текут, и я говорю ему, когда отхожу, я говорю нет, что я больше не могу, что мне некомфортно. Потом он усадил меня на стул, и я сижу там в лифчике. И вот он подходит, и теперь такое ощущение, что его пояс чуть ли не там, где мое лицо. И он продолжает массировать мне голову. И он говорит: "Все в порядке! Успокойся. Твое тело должно быть полностью освобождено!" И этот пояс уже почти у меня перед носом, и я сразу встаю, потому что это кажется мне еще более безумным, чем когда он стоял позади меня".