Несмотря на начатый полицией уголовный процесс о деятельности врача и примененные Инспекцией здравоохранения наказания, сертификат невролога Леонида Вишкерса до сих пор не приостановлен, и при желании он мог бы продолжать принимать пациентов, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения. Между тем Госполиция после расследования Re:Baltica, получает все новые и новые показания от женщин о недопустимом поведении Вишкерса в кабинете врача. Одна заявительница поделилась опытом и с Латвийским телевидением.
Дело невролога Вишкерса: получены новые свидетельства сексуальных домогательств
Агнесе Плявиня сейчас живет за пределами Латвии. Она рассказывает, что в июле прошлого года к неврологу Леониду Вишкерсу отправилась по рекомендации массажистки. У женщины грыжа диска, ей была рекомендована обезболивающая, воспалительная инъекция. В первые же мгновения в кабинете Вишкерса Агнесе начала испытывать дискомфорт. После того, как она сняла свитер, врач начал массировать ей шею и уши, заставил закрыть глаза и представить место, где она находится "в самом большом кайфе".
О дальнейшем опыте Агнесе рассказывает: "И я чувствую, что он подходит ближе. Он говорит: "Освободись, освободись там, где кайф, где кайф!" И у меня слезы текут, и я говорю ему, когда отхожу, я говорю нет, что я больше не могу, что мне некомфортно. Потом он усадил меня на стул, и я сижу там в лифчике. И вот он подходит, и теперь такое ощущение, что его пояс чуть ли не там, где мое лицо. И он продолжает массировать мне голову. И он говорит: "Все в порядке! Успокойся. Твое тело должно быть полностью освобождено!" И этот пояс уже почти у меня перед носом, и я сразу встаю, потому что это кажется мне еще более безумным, чем когда он стоял позади меня".
Агнесе пытается найти в себе ответ, почему она не сбежала в тот момент, когда в кабинете невролога Вишкерса стали испытывать сигналы опасности, что визит не такой, каким должен быть: "У меня был опыт с изнасилованием. Может, это как-то... Страх охватил меня, и я замерла. И я сказал себе: "Ой, все, чтобы ты ушел, ты должен сделать то, что он просит". Памятуя о завершении визита, Агнесе едва сдерживает слезы: "Он говорит: "Освободись, ты все еще возбуждена, напряжена, освободись!" А потом я как-то себя заставила. Так что пусть он почувствует, что у меня ослабли мускулы, и что же, я так... И он говорит: теперь у тебя тот кайф, теперь ты у нее в экстазе? А потом я говорю: да, я у моря, хорошо".
Агнесе - одна из женщин, которая, прочитав в Re:Baltica публикации о методах работы невролога, решила приобщить к заявлениям других пострадавших и свое. Ранее она не обращалась в полицию, полагая, что ей никто не поверит. Но теперь, когда Агнесе написала заявление, меньшее, что она бы ожидала - такие люди, как Вишкерс, не должны работать врачом: "В общем, уважение к женскому телу или какому-то личному пространству - это почему-то так наглядно, что мужчины могут переступить эти границы. Особенно если это врач. Потому что мне кажется, что именно когда ты идешь к врачу, у тебя должно быть полное доверие, и я считаю, что это такое использование авторитета..."
Невролог Леонид Вишкерс до сих пор называл женские истории бредом. Сейчас он комментариев не дает - ответив на звонок Латвийского телевидения, он перед тем, как бросить трубку, заявил: "с журналистами ни о чем говорить не хочу".
Между тем Госполиция подтверждает, что в начатом уголовном процессе после поступления новой информации сейчас в целом оцениваются заявления семи лиц. Если у кого-то есть еще какие-то сведения, полиция призывает звонить по телефонам 67 086351 или 67 086800.
"Согласно разделу XVI Уголовного закона, это преступные деяния против нравственности и половой неприкосновенности. Начат уголовный процесс. И на данный момент собираются и рассматриваются все заявления в рамках этого уголовного процесса. А также параллельно требуют от других структурных подразделений ранее рассмотренные материалы, в которых было принято решение об отказе начать уголовный процесс. И тогда, когда вся эта совокупность у нас будет собрана, то в принципе каждое заявление и каждый материал будут рассматриваться заново и отдельно", - рассказал начальник 3-го отдела Бюро криминальной полиции Рижского Восточного управления Госполиции Атис Чакарнис.
Представитель полиции допускает, что могут появиться еще новые заявители, которые, возможно, еще не видели сообщений СМИ об уголовном процессе: "Конечно, если кто-то еще придет, мы не откажемся. Конечно, не будем игнорировать, конечно, будем рассматривать. Тогда мы бы поняли их совокупность, и тогда уже дальше мы могли бы спланировать все свои процессуальные действия в отношении хода расследования".
Сейчас, пока в уголовном процессе не дошло до конкретных статей нарушений закона, права на защиту к врачу применены не были. Соответственно, нет и никаких мер пресечения, например, запрет определенного рода занятий. Хотя со всех рабочих мест Вишкерс ушел, в обнародованном обществом "Слуги народа" разговоре с интернет-активистом Айваром Сманом невролог не скрывает желания продолжать принимать пациентов: "Да, я возьму частную практику. Я начну создавать частную практику. Я начну принимать. Мои пациенты тоже беспокоятся. Я не могу их принять. Пациенты пугают моих коллег: где Вишкерс?"
Несмотря на то, что Инспекция здравоохранения (VI) в конце прошлого года административно оштрафовала Вишкерса на 1000 евро и на полгода лишила права заниматься лечением, невролог обжаловал наказание руководству инспекции. VI De Facto подтвердила, что на этой неделе, после рассмотрения обжалования, решение оставлено без изменений. Однако оно до сих пор не вступило в силу, поскольку теперь Вишкерс может обжаловать его в суде.
VI обратился по поводу назначенного Вишкерсу наказания в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой оценить приостановку действия или аннулирование выданного Вишкерсу сертификата невролога, но оно с решениями не спешило. Заявление было направлено в сертификационный совет LĀB. Оно собралось на заседание на этой неделе, но пришло к выводу, что принимать решение о сертификате вовсе не может, так как решение VI не вступило в силу. Аннулировать сертификат совет может и по предложению комиссии LĀB по этике или Профсоюзного суда. Комиссия по этике, рассматривавшая заявления о Вишкерcе еще в прошлом году, тогда переслала материалы в полицию.
Поэтому теперь вопрос перенаправлен в Профсоюзный суд. До сих пор такая процедура для аннулирования сертификата врача на практике никогда не применялась, признает юрист LĀB, руководитель отдела исполнения делегированных государством функций Элита Виксне: "Профсоюзный суд избирается товарищами, и действует таким образом, что при получении какого-либо определенного заявления стоит вопрос о возможном профессиональном нарушении по какой-либо конкретной специальности. (…) В случае профессионального нарушения тогда будут оценивать то, что оценила и VI: компетентность специальности и предел компетенций, что именно, какие действия мог сделать врач при обследовании пациента, или не мог сделать. В сфере ремесла, а не юридическом плане".
Профсоюзный суд впервые примет решение по этому вопросу где-то в феврале, но, согласно положению, оценка нарушений может занять еще несколько месяцев. Если Вишкерс обжаловал наказание VI в административном окружном суде, а полиция запрет на работу еще не наложит, то пока он сможет продолжать принимать пациентов.
De Facto также сообщает, что в Минздраве сейчас обсуждаются различные идеи о том, что должно быть изменено в порядке приостановки или аннулирования сертификатов врачей. Не следует применять и то, будет ли установленный в качестве административного наказания запрет заниматься лечением уже в то время, когда он оспорен в суде. В ведомстве отметили, что на данный момент еще не нашли общего видения и дискуссию необходимо продолжать. Очевидно, что возражения против ужесточения порядка исходили от LĀB.
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