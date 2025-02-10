Пн, 10.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи
Для абонентов

Доброта не исчезла: житель Эстонии нашел конверт с деньгами и отыскал его владельца

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Житель Вильянди Тыну Тынисалу в начале недели нашел на улице конверт с наличными. К концу недели удалось найти его владелицу - женщину по имени Марьге.
Житель Вильянди Тыну Тынисалу в начале недели нашел на улице конверт с наличными. К концу недели удалось найти его владелицу - женщину по имени Марьге. Фото: Erakogu

Житель Вильянди Тыну Тынисалу обнаружил в начале недели на улице конверт с именем "Марге". На первый взгляд находка показалась мусором, но вскоре оказалось, что внутри находились деньги. После публикации объявлений в социальных сетях и в газете удалось найти владельца конверта, сообщает Rus.Postimees.

Тынисалу рассказал, что заметил конверт на тротуаре на углу улиц Леола и Киви, когда шел по делам. "Я решил, что это выброшенный мусор, и собирался выкинуть его в урну. Однако открыв конверт, обнаружил внутри деньги".

После этого Тынисалу отправился офис и сообщил о находке своему сыну. Тот разместил сообщение в группе Märgatud Viljandis ("Замечено в Вильянди" на русском прим. ред.) на Facebook. "Но поскольку не все пользуются Facebook, моя жена позвонила в магазин на улице Леола, рассказала о находке и оставила мои контактные данные. Я также передал информацию и свои контакты в магазин Rõngu Pagar", - добавил он.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх