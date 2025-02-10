Житель Вильянди Тыну Тынисалу обнаружил в начале недели на улице конверт с именем "Марге". На первый взгляд находка показалась мусором, но вскоре оказалось, что внутри находились деньги. После публикации объявлений в социальных сетях и в газете удалось найти владельца конверта, сообщает Rus.Postimees.
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Доброта не исчезла: житель Эстонии нашел конверт с деньгами и отыскал его владельца
Тынисалу рассказал, что заметил конверт на тротуаре на углу улиц Леола и Киви, когда шел по делам. "Я решил, что это выброшенный мусор, и собирался выкинуть его в урну. Однако открыв конверт, обнаружил внутри деньги".