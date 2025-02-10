Он также отказался ответить «да» или «нет» на прямой вопрос ведущей о том, говорил ли Трамп с Путиным и будут ли США на этой неделе вводить против России санкции.

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Что известно о контактах Трампа с Путиным и Зеленским

Авторитетный американский журналист Боб Вудворт писал в своей книге «Война», что после своего ухода из Белого дома в 2021 году Трамп говорил с Путиным по меньшей мере семь раз. О содержании этих разговоров данных нет.

Как напоминает Reuters, Кремль назвал информацию Вудворта не соответствующей действительности.

Последняя встреча Трампа с Зеленским состоялась в Париже в декабре 2024 года. В ней также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон Фото: EPA

В публикации агентства также сказано, что последний известный прямой контакт между президентами США и России произошел до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

После своей победы на президентских выборах Трамп неоднократно говорил о намерении провести встречу с Путиным, чтобы закончить войну в Украине. Эта позиция радикально отличается от политики предыдущего президента Джо Байдена, прекратившего всякие контакты с российским лидером после начала вторжения.

США, как и другие страны Запада, заявили, что отстаивают принцип «ничего об Украине без Украины», смысл которого состоит в том, что любые переговоры об окончании войны должны проходить только при участии представителей Киева.