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Видео Серьезная авария на Вентспилсском шоссе: комментирует полиция

ДТП на Вентспилсском шоссе.
ДТП на Вентспилсском шоссе. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник, 15 апреля, в Тукумском крае произошла серьезная автомобильная авария. TVNET связался с Госполицией для получения более подробной информации.

В полиции сообщили, что авария на автостраде A10 в Тукумском крае произошла примерно в 16:20. Мужчина 1985 года рождения управлял автомобилем Fiat с прицепом. При невыясненных обстоятельствах он спровоцировал столкновение с тягачом DAF, следовавшим в том же направлении.

Водитель Fiat получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

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Как сообщило во вторник предприятие Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на Вентспилсском шоссе за поворотом на Кемери. Из-за него на некоторое время было полностью заблокировано движение на трассе.

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