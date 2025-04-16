Видео Серьезная авария на Вентспилсском шоссе: комментирует полиция

В полиции сообщили, что авария на автостраде A10 в Тукумском крае произошла примерно в 16:20. Мужчина 1985 года рождения управлял автомобилем Fiat с прицепом. При невыясненных обстоятельствах он спровоцировал столкновение с тягачом DAF, следовавшим в том же направлении.

Водитель Fiat получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

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