Главное за 16 апреля Латвия выходит из Оттавского договора, в Риге поменяется трамвайная сеть и Байден критикует Трампа

Сейм принял решение о выходе Латвии из Оттавского договора, возобновлено строительство здания вокзала в рамках проекта Rail Baltica, с 1 мая изменится столичная сеть трамвайных маршрутов, а премьер Словакии планирует посетить парада 9 мая в Москве. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В среду, 16 апреля, в окончательном чтении Сейм принял закон о выходе Латвии из Оттавского договора, запрещающего применение, хранение и производство противопехотных мин.
Полное товарищество строителей BeReRix в рамках реализации проекта Rail Baltica возобновило строительство здания Рижского центрального вокзала, сообщили агентству LETA представители ответственного за внедрение проекта Rail Baltica в Латвии предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL).
С 1 мая в сети трамвайных маршрутов Риги произойдут существенные изменения, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Во вторник, 15 апреля, в Тукумском крае произошла серьезная автомобильная авария. TVNET связался с Госполицией для получения более подробной информации.
В январе-феврале этого года в Латвии зарегистрирован 1771 новорожденный, что на 14,8%, или на 308, меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
За рубежом:
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во вторник, 15 апреля, гневно отреагировал на призыв Верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Кайи Каллас к лидерам ЕС не посещать парад 9 мая и другие мероприятия в Москве.
Какие цели сегодня преследует Россия в войне против Украины, почему не удается добиться прекращения огня, каково влияние на ситуацию Соединенных Штатов - интервью DW с военным экспертом, полковником Маркусом Райснером.
Джо Байден выступил с речью впервые после ухода из Белого дома и обрушился с критикой на Дональда Трампа. Доводы экс-президента опровергли власти. С критикой речи выступил и ряд демократов.
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48-летний Максим Галкин поздравил с 76-летием свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист опубликовал в соцсетях романтичное фото с именинницей.
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