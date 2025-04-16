Главное за 16 апреля Латвия выходит из Оттавского договора, в Риге поменяется трамвайная сеть и Байден критикует Трампа

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Какие цели сегодня преследует Россия в войне против Украины, почему не удается добиться прекращения огня, каково влияние на ситуацию Соединенных Штатов - интервью DW с военным экспертом, полковником Маркусом Райснером.

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Джо Байден выступил с речью впервые после ухода из Белого дома и обрушился с критикой на Дональда Трампа. Доводы экс-президента опровергли власти. С критикой речи выступил и ряд демократов.

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В РФ четырех журналистов приговорили к тюремным срокам за "участие" в деятельности ФБК - организации, признанной в стране "экстремистской". Они отрицают вину. Приговор вызвал международную критику.

48-летний Максим Галкин поздравил с 76-летием свою супругу Аллу Пугачеву. Юморист опубликовал в соцсетях романтичное фото с именинницей.

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Экономические катаклизмы, вызвавшие рост базовых ставок Европейского центробанка (ЕЦБ) в 2022-2023 годах, вновь сделали срочные вклады привлекательным инструментом для накоплений сограждан. Однако в последнее время ключевые ставки ЕЦБ неуклонно снижаются, что радует ипотечников, но ухудшает предложения для тех, кто хочет "положить деньги в банк под проценты". TVNET+ выяснил у финансистов, каковы ближайшие перспективы у низкорисковых инструментов - таких как банковские вклады и сберегательные гособлигации?

"Надеюсь, что латвийские русские или русскоязычные принадлежат к латвийскому культурному пространству", - сказал в беседе с TVNET+ режиссер Виестурс Кайришс.

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Каждый хоть раз встречал на дороге агрессивного или спешащего водителя. Между тем в последнее время произошло несколько ДТП, в которых погибли пешеходы. TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию серьезных дорожных происшествий в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить, что чаще приводит к несчастным случаям на дорогах.

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На радио Kuku в передаче Krimiraadio подняли тревожный вопрос: число смертей от передозировки наркотиками в Эстонии резко растет. Эксперты обсудили, может ли за этим стоять деятельность латвийских преступных группировок, подозреваемых в поставках наркотиков в страну, сообщает Rus.Postimees.

Лива живет в Испании уже более десяти лет. Она поделилась сокровенным рассказом о ее знакомствах и жизни с мужчинами разных национальностей и еще более откровенный рассказ о том, каково это - зарегистрироваться в Tinder и снова ходить на свидания в 36 лет.

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