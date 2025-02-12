Первая в Латвии повторная трансплантация печени: сложная, но успешная

Сообщается, что операция была особенно сложной, и была проведена при участии врачей из шведского Каролинского института.

"Удачно, что живем так близко. Полет из Стокгольма в Ригу - 50 минут. Получаем звонок, что есть возможный донор. Когда все готово, вылетаем. Летим обычными рейсами", - рассказал врач Карл Йорн.

При участии медиков из Швеции в Латвии уже пересадили девять печеней. Шведские специалисты отметили рост профессионализма латвийских коллег.

"Они многому научились и многое могут сами. Они были в Каролинской больнице и много учились. Мы еще оказываем поддержку, но уже скоро они смогут все делать самостоятельно", - заверил врач.

Проведенная операция была особенно сложной: молодой женщине, которой пересадили печень в детстве, теперь сделали частичную трансплантацию.

"Это было особенно сложно. Мы много раз созванивались насчет тактики. И поздно ночью тоже. В конце все прошло, как планировалось, пересадили половину", - рассказал хирург больницы им. Страдиня Артур Озолиньш.

В прошлом году в Латвии выполнили шесть пересадок печени, тогда как в Эстонии - 12, а в Литве - 27. По оценке латвийских врачей, с учетом численности населения и распространенности заболеваний, стране требуется около 20 таких операций в год.

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