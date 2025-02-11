Мирный план Трампа и другая Россия? Чего ждут на MSC

Учитывая широкое представительство европейцев и говоря о "поляризации", под которой он явно имел в виду непредсказуемость американского президента Дональда Трампа и внешнеполитического курса Вашингтона, Хойсген заявил, что теперь "пробил час Европы".

Зеленский и Келлог встретятся в кулуарах форума

Главной темой обсуждения на MSC, как и в предыдущие два года, будет война России против Украины. Отвечая на вопрос, ожидается ли на конференции представление давно анонсированного плана Трампа по урегулированию этого конфликта, Хойсген заявил, что выступать на форуме будут и Вэнс, и Келлог, и "мы надеемся, что Мюнхен будет использован - и соответствующие сигналы мы получили - для того, чтобы добиться прогресса в деле достижения мира в Украине".

В прошлом году Владимир Зеленский также был участником MSC Фото: DW: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Кроме того, добавил глава MSC, в работе конференции будет участвовать и президент Украины Владимир Зеленский: "Мы исходим из того, что в кулуарах они также будут вести переговоры на эту тему". В любом случае, убежден Хойсген, даже если в Мюнхене и не будет представлен конкретный мирный план для Украины, но его "контуры и будущие параметры" будут уж точно обозначены.

Без официальных лиц из России

Официальным российским представителям о "контурах и параметрах" мирного плана Трампа для Украины, скорее всего, придется узнать из газет. "Наш девиз - мир посредством диалога, - пояснил Хойсген, отвечая на вопрос DW о неучастии в MSC официальных лиц из РФ. - Но предпосылка этого - готовность к диалогу. И до тех пор, пока президент Владимир Путин не признает легитимность правительства в Киеве и президента Зеленского, я не вижу предпосылок для такого диалога. И в настоящий момент ни с той, ни с другой стороны не было изъявлено желание присутствия на конференции каких-нибудь официальных российских деятелей, не включенных в санкционные списки".

В Мюнхене, однако, будет представлена "другая Россия". Кристоф Хойсген рассказал, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности приглашены представители российских неправительственных организаций и деятели оппозиции как из самой России, так и из числа российских эмигрантов. Просьбу DW назвать хоть пару имен шеф MSC не выполнил: "Если я назову пару имен, то те, которых я не назову, пришлют нам сердитые мэйлы. Но можете быть уверены в том, что среди оппозиционеров будут знаменитости".

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