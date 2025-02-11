Израиль разгневан физическим состоянием освобожденных заложников. Отразится ли это на мирном соглашении?

Согласование второго этапа соглашения между Израилем и ХАМАС должно начаться в понедельник 10 февраля, и пока неизвестно, с каким настроем израильская сторона приступит к переговорам.

По некоторым сообщениям, Израиль не приступит к обсуждению второй фазы, не согласовав предварительно ряд технических вопросов, но что это за вопросы, пока не известно.

В Израиле считают, что сцена с изможденными заложниками под воинственными транспарантами на арабском, иврите и английском несла в себе однозначное послание: ХАМАС по-прежнему контролирует Газу и отказываться от этого контроля не собирается.

Критика в адрес Израиля

Впрочем, обвинения в жестоком отношении с заключенными звучат и в адрес Израиля.

Вскоре после освобождения троих заложников в субботу из израильских тюрем были выпущены 183 палестинских заключенных, некоторые из которых отбывали длительные сроки за участие в убийствах израильтян.

Среди них высокопоставленный чиновник ХАМАС Джамаль аль-Тавиль, ранее занимавший пост мэра Аль-Биреха. Он провел в израильских тюрьмах в общей сложности около 20 лет, в частности по подозрению в том, что помогал в подготовке бомбистов-самоубийц.

Недавно он устроил в тюрьме голодовку в знак протеста против того, что его держат без предъявления обвинений.

Его дочь, сама недавно выпущенная из тюрьмы, утверждала, что перед самым освобождением он был избит.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, в общей сложности семерым освобожденным из израильских тюрем понадобилась госпитализация.

Теперь главный вопрос заключается в том, как обстоятельства субботнего обмена повлияют на хрупкую сделку о перемирии между Израилем и ХАМАС, и повлияют ли вообще.

Израильские власти приветствовали инициативу Дональда Трампа, предложившего переселить палестинцев из Газы. ХАМАС в этой связи обвинил Израиль в том, что он не стремится выполнять свои обязательства по прекращению огня, но подчеркнул, что сама группировка по-прежнему готова участвовать в любых переговорах.