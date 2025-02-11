Эксперт: В финале Supernova Tautumeitas были одним из лучших вариантов

Он отметил, что за всю историю конкурса Tautumeitas Supernova была, пожалуй, первой группой, которая так тщательно продумала сценическое выступление — сценография и хореография были хорошо проработаны. Исходя из опыта музыкального продюсера на сегодняшний день, именно это и смогли оценить зрители "Евровидения".

"Если говорить о жанрах и песнях, то можно заметить, что за последние несколько лет наметилась тенденция к тому, чтобы артисты пели на родном языке. В прошлом году это продемонстрировали хип-хоп-группа 5miinust и фолк-панки Puuluup из Эстонии, а также литовский музыкант Сильвестр Белтс. В целом, фолк-группы пока стартовали неплохо", - отметил диджей.

Он призвал оценить влияние участников после "Евровидения" — песни из Литвы и Эстонии появлялись в мировых стриминговых чартах, а жители Латвии также слушали песни из соседних стран на эстонском и литовском языках, а также на других языках. По мнению Будзе, это положительная тенденция на "Евровидении", потому что люди ищут чего-то другого.