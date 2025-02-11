Из песен, участвовавших в финале конкурса Латвийского телевидения (ЛТВ) Supernova, Tautumeitas была одним из лучших вариантов на победу, такое мнение высказал музыкальный продюсер и диджей Рудольфс Будзе.
Эксперт: В финале Supernova Tautumeitas были одним из лучших вариантов
Он отметил, что за всю историю конкурса Tautumeitas Supernova была, пожалуй, первой группой, которая так тщательно продумала сценическое выступление — сценография и хореография были хорошо проработаны. Исходя из опыта музыкального продюсера на сегодняшний день, именно это и смогли оценить зрители "Евровидения".
"Если говорить о жанрах и песнях, то можно заметить, что за последние несколько лет наметилась тенденция к тому, чтобы артисты пели на родном языке. В прошлом году это продемонстрировали хип-хоп-группа 5miinust и фолк-панки Puuluup из Эстонии, а также литовский музыкант Сильвестр Белтс. В целом, фолк-группы пока стартовали неплохо", - отметил диджей.
Он призвал оценить влияние участников после "Евровидения" — песни из Литвы и Эстонии появлялись в мировых стриминговых чартах, а жители Латвии также слушали песни из соседних стран на эстонском и литовском языках, а также на других языках. По мнению Будзе, это положительная тенденция на "Евровидении", потому что люди ищут чего-то другого.
На вопрос, есть ли у Tautumeitas шанс попасть, например, в десятку лучших песен "Евровидения", музыкальный продюсер пожелал группе такого успеха. Он обратил внимание на то, что это песенный конкурс, где все участники стремятся попасть в финал, поэтому конкуренция будет сильной. Будзе считает, что Tautumeitas был одним из лучших вариантов представить Латвию на "Евровидении".
Напомним, победив в Supernova, Tautumeitas завоевали право представлять Латвию на конкурсе песни "Евровидение" в субботу, 8 февраля, с песней Bur man laimi.
В состав группы Tautumeitas в настоящее время входят Аснате Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Моисея, Лаура Лиците и Кате Слишане.
В финале Supernova за победу в конкурсе также боролись Emilija, Citi zēni, The Ludvig, Chris Noah, Bel Tempo и Легздина, Palú, Маркус Рива, Sinerģija и Tepat.
Победитель конкурса был определен по итогам голосования зрителей и жюри. Подробные результаты с указанием мест, присужденных жюри, и результатов зрительского голосования будут опубликованы LTV после финала конкурса. Между тем, LTV объявит состав жюри конкурса в мае, когда завершится "Евровидение".
69-й конкурс песни "Евровидение" пройдет этой весной в Базеле, Швейцария.
Жеребьевка определила, что представители Латвии выступят во втором полуфинале конкурса песни "Евровидение". В этом году в нем наряду с Латвией примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия. Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал — 17 мая. За последние годы представителям Латвии лишь однажды удалось преодолеть полуфинальный барьер.
Напомним, "Евровидение-2024" проходило в шведском городе Мальмё. Победителем конкурса стал швейцарский певец Немо (Nemo Mettler) с песней The Code, поэтому в 2025 году Швейцария должна была стать хозяйкой "Евровидения".
Галерея: Supernovas 2025
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