Гражданин России попытался въехать в Латвию по поддельному литовскому ВНЖ

По этим причинам во въезде в Латвию было отказано двум белорусским, двум российским, одному молдавскому, одному украинскому и одному эстонскому гражданам. Эти люди вернулись в страны выезда.

Также в Латвию пытался въехать гражданин Грузии, которому запрещен въезд и пребывание в Шенгенской зоне.

Кроме того, один гражданин России при попытке въехать в Латвию предъявил пограничникам поддельный литовский вид на жительство. По факту использования поддельных документов возбуждено уголовное дело.

Одному гражданину Узбекистана, одному гражданину Турции и одному гражданину Азербайджана было отказано во въезде в Латвию, поскольку они не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания. Однин гражданин Молдовы не смог попасть в Латвию, так как у него не было действительного проездного документа.

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