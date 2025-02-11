В Латвии управление данными сильно раздроблено, и это нужно менять, заявил во вторник на Латвийском телевидении в передаче Rīta Panorāma президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Казакс назвал ситуацию с управлением данными в Латвии "феодализмом"
"В Латвии управление данными очень раздроблено. Большинство ведомств держат данные у себя "под мышкой". Это их власть. Такой феодализм в Латвии давно следовало бы прекратить. Данные должны быть доступными, сконцентрированными", - сказал Казакс.
Президент Банка Латвии также отметил, что государство должно уметь быстро принимать качественные решения, а для того, чтобы это можно было сделать, нужны данные.
"Время - деньги. Особенно в этой геополитической среде, когда перемен очень много. Если мы стоим на месте, мы отстаем, если мы идем с той же скоростью, что и другие, мы не улучшаем позицию, а нам нужно ее улучшать. Поэтому нужно просто двигаться вперед. Нужно действовать, глядя не на то, что происходит сегодня, а на то, что будет завтра, послезавтра, послепослезавтра", - сказал Казакс, добавив, что это непросто и никогда не будет просто, но это нужно делать.
Он также отметил, что в интересах бюрократии сохранить такой порядок, а в интересах Латвийского государства и жителей - изменить его.
"Бюрократия оберегает себя", - заявил Казакс, подчеркнув, что необходима политическая смелость, чтобы изменить ситуацию.
Напомним, на прошлой неделе Казакс был переизбран на должность президента Банка Латвии.
Нового президента центрального банка планировалось избрать еще в декабре прошлого года. Тогда на этот пост были выдвинуты три кандидата: Казакс, председатель правления финансового учреждения развития Altum Рейнис Берзиньш и выдвинутый оппозиционной партией "Стабильности!" Павел Кузьмин. Но в последний момент перед голосованием коалиция приостановила процесс, чтобы договориться о едином кандидате.
Кандидатуру Казакса на переизбрание выдвинули "Новое Единство" и "Прогрессивные", однако этому помешал коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), который выдвинул своего кандидата - Берзиньша. Оппозиционные партии не были готовы голосовать за Казакса, и в итоге все партнеры по коалиции сняли своих кандидатов, заявив, что попытаются договориться о новой кандидатуре.
Вначале коалиция объявила, что таким кандидатом станет заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле, а оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение выдвинули Казакса. Однако уже через несколько дней СЗК отказался поддержать Пургайле, и она сняла свою кандидатуру. Сразу после этого "Новое Единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат утверждение Казакса.
Казакс входил в совет Банка Латвии с 2018 года, а в 2019 году был избран его президентом.
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