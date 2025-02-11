Казакс назвал ситуацию с управлением данными в Латвии "феодализмом"

"Время - деньги. Особенно в этой геополитической среде, когда перемен очень много. Если мы стоим на месте, мы отстаем, если мы идем с той же скоростью, что и другие, мы не улучшаем позицию, а нам нужно ее улучшать. Поэтому нужно просто двигаться вперед. Нужно действовать, глядя не на то, что происходит сегодня, а на то, что будет завтра, послезавтра, послепослезавтра", - сказал Казакс, добавив, что это непросто и никогда не будет просто, но это нужно делать.