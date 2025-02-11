Правительство во вторник, 11 февраля, утвердило поправки к прейскуранту услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которые предусматривают повышение цен на техосмотр, экзамены по вождению, выбор номера и другие услуги с 1 марта этого года.
Услуги CSDD с марта подорожают
В частности, стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) повысится на 4,7 евро - с 29,4 евро до 34,1 евро. При этом средняя цена услуги увеличится лишь на 8%, так как до конца 2024 года стоимость услуги с учетом наклейки техосмотра составляла 31,59 евро. С 2025 года транспортным средствам наклейки больше не нужны.
Председатель правления CSDD Айвар Аксенокс ранее пояснял, что больше всего подорожает техосмотр автобусов и грузовиков, что связано с введением требований директивы Европейского союза на станциях техосмотра, а также из-за того, что этим транспортным средствам требуется больше времени для прохождения техосмотра.
Стоимость техосмотра для транспортных средств категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) увеличится на 46,1% - с 49,39 до 72,18 евро, а категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) - на 41,8%, с 50,19 до 71,18 евро.
Также CSDD планирует повысить цены на наиболее трудоемкие и сложные услуги, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов. Например, стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B вырастет на 20% - с 29,85 до 35,82 евро.
В 2,4 раза увеличится плата за выбор номера по желанию с определенной комбинацией цифр. До сих пор эта услуга стоила 413,22 евро, а теперь будет стоить 991,73 евро.
Также увеличится стоимость услуги по очной регистрации электросамокатов с определением их индивидуальных технических характеристик - с 6,1 евро до 10,37 евро.
Аксенокс ранее объяснял, что весной прошлого года из-за этой услуги CSDD работал с довольно большими убытками, так как не ожидал такого большого количества электросамокатов - было зарегистрировано более 20 тысяч этих транспортных средств. "Большое количество этих электросамокатов не соответствовало законодательным параметрам, поэтому их приходилось проверять на месте", - сказал он.
Глава CSDD также подчеркивал, что Дирекция финансирует свою деятельность только за счет доходов, получаемых от предоставления услуг. "Наши расходы связаны с различными затратами на услуги других поставщиков. Это не только коммунальные услуги, но и другие расходы. В год CSDD организует около 80 процедур закупок, которые необходимы для обеспечения работы дирекции", - сказал он.
В 2023 году оборот CSDD составил 60,023 млн евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с 2022 годом, а прибыль уменьшилась на 39,8%, до 3,953 млн евро.
CSDD является государственным акционерным обществом, которое регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит техосмотр автомобилей и оказывает другие услуги. Держателем долей капитала Дирекции является Министерство сообщения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!