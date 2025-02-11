Услуги CSDD с марта подорожают

В частности, стоимость техосмотра для автомобилей категории M1 (легковых) повысится на 4,7 евро - с 29,4 евро до 34,1 евро. При этом средняя цена услуги увеличится лишь на 8%, так как до конца 2024 года стоимость услуги с учетом наклейки техосмотра составляла 31,59 евро. С 2025 года транспортным средствам наклейки больше не нужны.

Председатель правления CSDD Айвар Аксенокс ранее пояснял, что больше всего подорожает техосмотр автобусов и грузовиков, что связано с введением требований директивы Европейского союза на станциях техосмотра, а также из-за того, что этим транспортным средствам требуется больше времени для прохождения техосмотра.

Стоимость техосмотра для транспортных средств категории N3 (грузовых автомобилей с полной массой более 12 тонн) увеличится на 46,1% - с 49,39 до 72,18 евро, а категории M3 (автобусов с полной массой более 5 тонн) - на 41,8%, с 50,19 до 71,18 евро.

Также CSDD планирует повысить цены на наиболее трудоемкие и сложные услуги, которые требуют привлечения высококвалифицированных специалистов. Например, стоимость сдачи экзаменов на права категорий A и B вырастет на 20% - с 29,85 до 35,82 евро.