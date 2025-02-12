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Технологии и конкуренция: каково будущее автосервисов и кто от этого выиграет

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Удобство для клиентов - от цифровых систем записи до надежных отзывов
Автосервис. Иллюстративное фото
Автосервис. Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Отрасль автосервисов переживает трансформацию благодаря развитию технологий и постоянно растущим требованиям клиентов к удобству и эффективности. "Цифровизация в сфере сервисов - это уже не новость. Она началась с появлением первых компьютеров в автомобилях, - объясняет руководитель платформы Motointegrator компании Inter Cars Latvija Ивар Клинтс. - Однако современные инновации предлагают гораздо больше, предоставляя возможность не только улучшить диагностику, но и создать более удобный опыт и для клиентов, и для сервисов".

Современные системы позволяют клиентам бронировать визиты онлайн и отслеживать процесс предоставления услуг. В крупных автосервисах внедрены инструменты, которые помогают структурировать работу - от записи клиентов до выставления счетов.

Для этого в Латвии доступна платформа Motointegrator, на которой уже зарегистрировано более 1000 автосервисов страны. В Европе их число превышает 35 тысяч и продолжает расти. Платформа дает водителям возможность сравнивать цены и предложения сервисов, помогает выбрать самого надежного поставщика услуг, основываясь на отзывах и оценках других клиентов.

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Удобство для клиентов - от цифровых систем записи до надежных отзывов
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