Отрасль автосервисов переживает трансформацию благодаря развитию технологий и постоянно растущим требованиям клиентов к удобству и эффективности. "Цифровизация в сфере сервисов - это уже не новость. Она началась с появлением первых компьютеров в автомобилях, - объясняет руководитель платформы Motointegrator компании Inter Cars Latvija Ивар Клинтс. - Однако современные инновации предлагают гораздо больше, предоставляя возможность не только улучшить диагностику, но и создать более удобный опыт и для клиентов, и для сервисов".