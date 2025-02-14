Что с замком Пугачевой, что не так с Крузом и где Седокова?

На этот раз в Сети активно обсуждается судьба замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой, который расположен в деревне Грязь. Чем Том Круз шокировал поклонников? И чем после смерти Яниса Тиммы занимается Анна Седокова?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!