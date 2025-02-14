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Что с замком Пугачевой, что не так с Крузом и где Седокова?

Слухи недели
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Что сейчас происходит с замком Аллы Пугачевой?
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: кадр из видео/TVNET/ коллаж RUS TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. 

На этот раз в Сети активно обсуждается судьба замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой, который расположен в деревне Грязь. Чем Том Круз шокировал поклонников? И чем после смерти Яниса Тиммы занимается Анна Седокова?

  1. Что сейчас происходит с замком Пугачевой?
  2. Что не так с Томом Крузом?
  3. Чем занята Анна Седокова?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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Что сейчас происходит с замком Аллы Пугачевой?
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