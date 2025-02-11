Видео В Лиепае из-за невнимательного водителя автомобиль перевернулся на крышу

ДТП произошло на улице Ганибу, где аварию зафиксировала камера видеонаблюдения.

В аварии пострадали автомобили Audi и Mitsubishi, а перевернулся автомобиль Mitsubishi, сообщает портал liepajniekiem.lv.

Как видно на видеоматериале, Audi, стоя за лиепайским общественным транспортом, внезапно вывернула на соседнюю полосу, где уже на большой скорости ехала Mitsubishi. В результате, Mitsubishi столкнулась с Audi и перевернулась

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что в результате аварии пострадал один человек.

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