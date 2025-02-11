"У нас есть моральное право рассматривать методы прекращения поставок природного газа в Украину из-за рубежа в объеме около 7,5 млн кубометров в сутки. Эти внешние поставки из Европы в Украину оказывают еще большее давление на цену газа, которая и так находится на рекордно высоком уровне - около 60 евро за мегаватт-час", - написал Фицо на своей странице в Facebook.

Фицо считает, что следует поблагодарить Россию и Турцию, поскольку российский газ поставляется в Словакию по трубопроводу TurkStream.

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Он подчеркивает, что ждет признания и от оппозиции, ведь уже несколько дней Украина получает газ через Словакию, который поставляют иностранные компании и "без которого Украина бы замерзла".

Фицо утверждает, что вопрос решения Украины о приостановке транзита российского газа активно обсуждается как внутри страны, так и на европейском уровне.

"Потому что Европа выставляет себя на посмешище. Украина может вредить себе столько, сколько захочет. Но Европа не может компенсировать глупость Украины", - сказал Фицо.

31 декабря истек срок действия пятилетнего соглашения между украинской компанией "Нафтогаз" и российской компанией "Газпром" о транзите российского газа в Европу, и соглашение не было продлено.

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