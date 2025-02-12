В одном из авто-тестов программы TV Autoziņas в роли гостя также участвовало необычное военное транспортное средство Fox. Его построение и происхождение вызывают большой интерес, поэтому мы узнаем проект поближе.
Видео ⟩ На что способно латвийское армейское транспортное средство Fox
VR-1-Fox, или просто Fox - прототип военного транспортного средства. Его разработало латвийское предприятие VR Cars. Как рассказал владелец предприятия и автор идеи Али Янсонс, мысль о необходимости такого транспортного средства возникла при анализе конструкции и доступности таких машин.
Али Янсон, владелец VR Cars: "Мы обсуждали, какие машины доступны. Пришли к тому, что все устарело". Основываясь на опыте, полученном при строительстве и ремонте гоночных автомобилей, был создан первый прототип. Отзывы после его презентации были разными и нескрываемо скептическими.
Янсонс отметил: "Были люди, которые говорили, что такую можно сварить за три вечера, были те, кто утверждал, что в Латвии машину с нуля построить невозможно". Готовый Fox - доказательство того, что ошибались и те, и другие. Построить с нуля такую машину можно, но точно не за три вечера.
Сейчас Fox интенсивно испытывают Национальные вооруженные силы (NBS). Старший сержант Объединенного штаба NBS Айвар Ронис: "Все подразделения говорят, что Fox пригодится для выполнения задачи". Если знаменитая Patria все-таки больше бронемашина, то Fox больше похож на большой квадроцикл, или ATV.
Что он сделает на поле боя, если нет ни крыши, ни дверей, ни окон? Ронис отвечает: "Есть подразделения, которые проводят корректировку огня. Без крыши и с открытой кабиной легче "почувствовать" окружающую среду".
Янсонс говорит: "Сверхзадачей было сделать так, чтобы солдату было максимально комфортно". Под комфортом понимается - вовсе не кондиционер или кожаные сиденья, а как можно более легкое использование машины. "Чем сложнее ехать, тем больше ты этим занят. Чем легче ехать, тем больше фокусируешься на том, что происходит вокруг".
Хотя скорость тут не главное, Fox удивительно отзывчив и легко управляем. Видимость вперед, правда, не идеальна из-за высокого переда, зато сидячая позиция почти идеальна - хотя не регулируются ни руль, ни сиденье! Приборы управления также находятся в необычном месте.
В готовой машине Fox все выглядит само собой разумеющимся и простым. Однако добиться такого результата было далеко не так просто. Али Янсонс говорит: "Производительность, эргономика … и ужасно много времени мы потратили на то, чтобы добиться одинаковых деталей во всех четырех углах".
В конструкции Fox широко использовались проверенные в автоспорте наработки. Вы слышали о машинах и багги ралли-рейдов, у которых все четыре угла одинаковы? Fox такой же. Двигатель пришел из пикапа Ford. С одним базовым и одним дополнительным топливным баком Fox может проехать 700 - 900 км.
Если мотор прострелят, его можно заменить вместе с коробкой. Вообще, к Fox можно прикрутить и дверь. Однако во время операции они могут задержать. Точно также быстро можно попасть и выбраться сзади. Это была одна из установок, так как полностью экипированный сзади стандартного пикапа военнослужащий не может ни садиться, ни выходить. Нужно ехать в кузове, что опасно.
Конструкция Fox адаптирована под стандарты НАТО - например, розетка по бокам для зарядки аккумулятора от другого транспортного средства. Сверху на каркас можно установить солидное оружие. Fox может работать и как грузовик или даже неотложная медицинская помощь - между сиденьями есть место для стандартных носилок НАТО.
Лебедка пригодится для непредвиденных ситуаций, если рельеф застигнет Fox врасплох. Машина может вытащить самого себя. Для создания такого транспортного средства необходимы знания, финансирование и одобрение.
Последнее VR Cars получил и от военнослужащих других стран. Янсонс говорит: "У меня были в гостях солдаты из стран "старой" Европы. Они положительно удивлены, что делает эта штука".
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