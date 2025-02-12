Видео На что способно латвийское армейское транспортное средство Fox

Что он сделает на поле боя, если нет ни крыши, ни дверей, ни окон? Ронис отвечает: "Есть подразделения, которые проводят корректировку огня. Без крыши и с открытой кабиной легче "почувствовать" окружающую среду".

Янсонс говорит: "Сверхзадачей было сделать так, чтобы солдату было максимально комфортно". Под комфортом понимается - вовсе не кондиционер или кожаные сиденья, а как можно более легкое использование машины. "Чем сложнее ехать, тем больше ты этим занят. Чем легче ехать, тем больше фокусируешься на том, что происходит вокруг".

Хотя скорость тут не главное, Fox удивительно отзывчив и легко управляем. Видимость вперед, правда, не идеальна из-за высокого переда, зато сидячая позиция почти идеальна - хотя не регулируются ни руль, ни сиденье! Приборы управления также находятся в необычном месте.

В готовой машине Fox все выглядит само собой разумеющимся и простым. Однако добиться такого результата было далеко не так просто. Али Янсонс говорит: "Производительность, эргономика … и ужасно много времени мы потратили на то, чтобы добиться одинаковых деталей во всех четырех углах".

В конструкции Fox широко использовались проверенные в автоспорте наработки. Вы слышали о машинах и багги ралли-рейдов, у которых все четыре угла одинаковы? Fox такой же. Двигатель пришел из пикапа Ford. С одним базовым и одним дополнительным топливным баком Fox может проехать 700 - 900 км.