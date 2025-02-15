План спасения кожи: 5 способов омолодить уставшую кожу зимой

"Зимой защитный барьер кожи подвергается большему стрессу, чем в другие сезоны, поэтому необходимо уделять особое внимание его увлажнению и восстановлению. Главное в ритуале ухода за лицом не меняется – это очищение и увлажнение, но сейчас особенно важно уделить повышенное внимание составу косметических средств. Учитывая, что кожа становится более сухой, следует выбирать кремы, которые будут достаточно увлажнять и обеспечивать кожу необходимыми веществами, а для очищения необходимы щадящие средства, которые не будут ее раздражать и сушить. Мужчинам также особенно важно увлажнять кожу, чтобы бритье не травмировало ее еще больше", - объясняет Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka. Адаптируя свой уход за кожей к сезонным условиям, вы сможете сохранить ее здоровье, влажность и красоту.