Зима - настоящее испытание для нашей кожи: холодный ветер, низкая температура, сухой воздух в помещении и резкие колебания температуры могут вызвать сухость кожи, шелушение, чувствительность, раздражение и даже воспаление. В этих обстоятельствах важно адаптировать свою привычную рутину ухода за кожей, уделяя особое внимание увлажнению, питанию и защите.
План спасения кожи: 5 способов омолодить уставшую кожу зимой
"Зимой защитный барьер кожи подвергается большему стрессу, чем в другие сезоны, поэтому необходимо уделять особое внимание его увлажнению и восстановлению. Главное в ритуале ухода за лицом не меняется – это очищение и увлажнение, но сейчас особенно важно уделить повышенное внимание составу косметических средств. Учитывая, что кожа становится более сухой, следует выбирать кремы, которые будут достаточно увлажнять и обеспечивать кожу необходимыми веществами, а для очищения необходимы щадящие средства, которые не будут ее раздражать и сушить. Мужчинам также особенно важно увлажнять кожу, чтобы бритье не травмировало ее еще больше", - объясняет Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka. Адаптируя свой уход за кожей к сезонным условиям, вы сможете сохранить ее здоровье, влажность и красоту.
Вот эффективные методы сохранения и восстановления здоровья кожи зимой!
Бережное и эффективное очищение кожи
Очищение кожи – первый и самый важный шаг на пути к ее здоровью. Кожу лица всегда следует очищать два раза в день – утром и вечером. Ночью клетки кожи очень активны и кожа восстанавливается, поэтому утром необходимо очистить кожу от кожного сала и остатков ночного крема, а вечером – от косметики, грязи и пыли, накопившихся за день. Зимой нужно быть особенно осторожным с очищающими средствами, так как многие продукты, содержащие сульфаты и спирт, могут еще больше высушить кожу.
Что выбрать?
- Нежные очищающие пенки или молочко, не содержащие спирта и сульфатов, но содержащие увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота или пантенол.
- Увлажняющая мицеллярная вода, которая помогает очистить кожу, не повреждая ее естественный защитный барьер.
- Очищающие средства на масляной основе – они не только эффективно удаляют грязь и макияж, но и помогают сохранить влагу кожи.
Чего следует избегать?
- Горячая вода во время умывания может повредить защитный барьер кожи, повысить ее чувствительность, а также пересушить ее, поэтому умываться рекомендуется теплой водой.
- Агрессивные очищающие средства и гели, содержащие спирт, могут сделать кожу еще более сухой и чувствительной.
Интенсивное увлажнение и питание
Зимой кожа быстрее теряет влагу, поэтому необходимо использовать более насыщенные и интенсивные увлажняющие средства.
Что искать в креме для лица?
- Гиалуроновая кислота – притягивает влагу и помогает удерживать ее в коже.
- Глицерин и пантенол – увлажняют и успокаивают раздраженную кожу.
- Растительные масла (авокадо, жожоба, миндаль, масло ши) – питают и защищают кожу от потери влаги.
Как правильно увлажнять кожу?
- Сразу после умывания на еще слегка влажную кожу нанесите увлажняющую сыворотку и/или крем – это поможет коже сохранить больше влаги.
- Используйте ночные кремы или питательные маски, ведь за ночь кожа интенсивно восстанавливается и впитает все ценные вещества из продукта.
Защита от воздействия окружающей среды
Зимой внешние условия (холод, ветер, сухой воздух) подвергают кожу стрессу и способствуют ее сухости.
Как защитить кожу?
- Перед выходом на улицу нанесите защитный крем с питательными компонентами, который создает тонкий защитный слой и предотвращает сухость кожи.
- Выбирайте кремы для лица более густой консистенции, содержащие воск или растительные масла – они помогут защитить кожу от воздействия ветра и мороза.
- Не забывайте про бальзам для губ и крем для рук – это участки тела, которые зимой чаще всего страдают от сухости и трещин.
Питание и витамины для здоровья кожи
Состояние кожи во многом зависит от питания. Чтобы кожа оставалась увлажненной и эластичной, зимой следует использовать продукты, богатые полезными жирами, витаминами и антиоксидантами.
Самые важные витамины и питательные вещества в зимнем уходе за кожей:
- Витамин А или бета-каротин – стимулирует обновление клеток кожи и улучшает структуру кожи. Он поможет предотвратить сухость и шелушение, способствуя выработке коллагена и укрепляя защитный барьер кожи, который позволяет коже удерживать влагу. Бета-каротин чаще всего содержится во фруктах и овощах желтого или оранжевого цвета, таких как морковь, тыква, сладкий картофель, манго и абрикосы. Брокколи, капуста и шпинат также богаты витамином А.
Жирные кислоты омега-3 – помогают сохранить кожу увлажненной и уменьшить воспаление. Содержится в жирной рыбе, орехах, семенах льна.
Витамин Е – действует как мощный антиоксидант, защищая кожу от повреждения свободными радикалами и помогая поддерживать уровень ее влаги. Витамин Е также будет способствовать заживлению кожи и уменьшению воспалительных процессов, делая кожу более эластичной и увлажненной. Витамин Е часто содержится в различных маслах, орехах и семенах.
Цинк – помогает предотвратить воспаление кожи и способствует заживлению кожи.
Витамин К – важен для улучшения кровообращения и здоровья капилляров, способствует здоровому виду кожи и балансу влаги. Больше всего его содержится в зеленых овощах – брокколи, шпинате, капусте, свекле, брюссельской капусте, сельдерее и др., а также в мясе, яйцах и кисломолочных продуктах.
Эффективные домашние процедуры и маски
Помимо ежедневного ухода, можно использовать домашние процедуры, обеспечивающие коже дополнительное увлажнение и питание.
Натуральные маски для лица по уходу за кожей:
Увлажняющая медовая маска: 1 чайная ложка меда + 1 чайная ложка оливкового масла + 1 чайная ложка йогурта. Нанести на кожу на 15 минут, затем смыть теплой водой.
Овсяная маска: 1 столовую ложку овсянки смешать с теплым молоком, нанести на кожу и оставить на 20 минут. Эта маска помогает успокоить и увлажнить кожу.
Совет эксперта
Лайла Залите подчеркивает: "Зимой важно поддерживать естественный уровень влажности кожи, потому что холодная погода и сухой воздух могут быстро привести к тому, что она станет сухой и чувствительной. Регулярное увлажнение и защита необходимы для того, чтобы кожа сохраняла здоровый и сияющий вид. Хотя коже можно придать сияющий вид и упругость с помощью косметики и средств по уходу за кожей, следует помнить, что важны и другие повседневные привычки – достаточный сон, достаточное количество физических нагрузок, сбалансированное меню и достаточное употребление воды".
Фармацевт рекомендует:
Не выходите на улицу сразу после нанесения крема для лица – дайте ему впитаться хотя бы 15-20 минут.
Используйте увлажнитель воздуха в помещении, чтобы поддерживать влажность воздуха и защищать кожу от пересыхания.
Не меняйте средства по уходу за кожей слишком часто – зимой кожа более чувствительна, поэтому сейчас не время для экспериментов, лучше придерживаться одной проверенной рутины.
Ухаживайте за своей кожей правильно, и она отблагодарит вас сияющим, здоровым видом даже в самые холодные зимние дни!
Статья написана совместно с Apotheka.
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