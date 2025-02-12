Государственная полиция задержала нескольких карманников за кражи, совершенные в торговых центрах различных микрорайонов Риги. По фактам краж возбуждены уголовные дела, троим лицам избрана мера пресечения - арест, сообщает полиция.
В торговом центре в Пурвциемсе карманники украли конверт с 1600 евро
31 января этого года двое иностранных граждан, заранее договорившись и распределив роли, в одном из заведений общественного питания в торговом центре Пурвциемса украли из куртки посетителя, висевшей на вешалке, конверт с 1600 евро наличными.
По подозрению в совершении данного преступления в тот же день сотрудники Государственной полиции задержали двух иностранных граждан 1977 и 1993 года рождения. Оба подозреваемых заключены под арест. Эти лица уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражами в других странах.
25 января в одном из торговых центров Юглы две женщины 1966 и 1968 года рождения, передвигаясь по торговому центру и прижимаясь к людям, вытащили из кармана куртки женщины 1965 года рождения кошелек, в котором находилось 505 евро наличными.
Сотрудники полиции идентифицировали предполагаемых преступниц и задержали их 6 февраля.
Женщине 1966 года рождения избрана мера пресечения - арест, а женщине 1968 года рождения - мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обе ранее были судимы за карманные кражи.
По факту кражи в Пурвциемсе возбуждено уголовное дело по части второй статьи 175 Уголовного закона Латвии - кража, совершенная в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.
По факту кражи в Югле возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 Уголовного закона Латвии - кража в небольшом размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Чтобы обезопасить себя от карманников, Государственная полиция рекомендует соблюдать несколько простых правил:
- Будьте особенно внимательны в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и на его остановках;
- Сохраняйте бдительность в торговых центрах и на рынках;
- Храните кошельки, телефоны и другие ценные вещи во внутренних карманах;
- Не храните ценные вещи в рюкзаках;
- Носите сумки и барсетки спереди и, по возможности, держите их в руках.
Если вы стали жертвой карманной кражи или свидетелем подобного преступления, немедленно звоните по телефону 112!
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