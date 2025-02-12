В торговом центре в Пурвциемсе карманники украли конверт с 1600 евро

31 января этого года двое иностранных граждан, заранее договорившись и распределив роли, в одном из заведений общественного питания в торговом центре Пурвциемса украли из куртки посетителя, висевшей на вешалке, конверт с 1600 евро наличными.

По подозрению в совершении данного преступления в тот же день сотрудники Государственной полиции задержали двух иностранных граждан 1977 и 1993 года рождения. Оба подозреваемых заключены под арест. Эти лица уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражами в других странах.

25 января в одном из торговых центров Юглы две женщины 1966 и 1968 года рождения, передвигаясь по торговому центру и прижимаясь к людям, вытащили из кармана куртки женщины 1965 года рождения кошелек, в котором находилось 505 евро наличными.

Сотрудники полиции идентифицировали предполагаемых преступниц и задержали их 6 февраля.

Женщине 1966 года рождения избрана мера пресечения - арест, а женщине 1968 года рождения - мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обе ранее были судимы за карманные кражи.