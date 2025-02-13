Часто бывает так, что эти люди давно что-то хотят, но не могут решиться потратиться на эту покупку. Например, купить новые кроссовки, чтобы наконец начать бегать весной, или книгу/ежедневник, которые давно заприметили, но "руки не дошли" купить. Это могут быть образовательные курсы, абонемент в бассейн или товар для дома, который поможет благоустроить быт - например, робот-пылесос, чтобы возлюбленная могла посвящать больше времени тому, что ее радует и наполняет. Главное для людей этого типа - чтобы подарок не был бесполезным -учтите это!