Больница им. Страдиня интересуется контактами сотрудников за пределами ЕС и НАТО

Согласно распоряжению, сотрудники больницы должны будут информировать службу безопасности больницы о контактах с гражданами третьих стран.

В частности, их интересуют время и место встреч, личные данные собеседников (имя, фамилия, возраст, род занятий), характер взаимоотношений (родственник, знакомый, одноклассник и т. д.), а также способы связи (очно, телефон, электронная почта).

У журналистов LSM+ возник вопрос: не является ли такой сбор данных чрезмерным, особенно в отношении лиц, которые не давали согласия на разглашение своей информации?

Заместитель директора Госинспекции данных Ласма Дилбе высказала свое мнение.

"Если предположить, что больница делает это по просьбе Службы госбезопасности, то, конечно, такие просьбы для больницы обязательны к исполнению. Но, согласно закону об учреждениях госбезопасности, предоставлять нужно ту информацию, которая уже находится в распоряжении оператора данных. Этот запрос не создает обязательства получать новую информацию. Так что

мнение инспекции таково: информация, которой уже обладает работодатель, может быть передана Службе госбезопасности, но получать какую-то иную информацию от работника - правового основания для этого нет", - сказала она.

Вечером в среду, 12 февраля, больница ответила, что действует в рамках распоряжений Минздрава, который, в свою очередь, получил запрос от Службы государственной безопасности (VDD).

А в Госинспекции данных уточнили, что других подобных обращений от больниц не поступало.

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