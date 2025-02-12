"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский написал, что Дональд Трамп рассказал ему о деталях разговора с российским диктатором.

"Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир", - цитирует Зеленского Русская служба BBC.

Дональд Трамп также рассказал подробности разговора с Зеленским.

"Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили много вопросов, связанных с войной, но в основном - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", - написал Трамп в своей соцсети.

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