Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, заявил, что у него состоялся "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после чего президент США поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своей социальной сети Truth Social Трамп также сообщил, что договорился с Путиным "немедленно" начать переговоры о прекращении войны, развязанной Россией против Украины.
Он сообщил, что обменялся с Путиным взаимными приглашениями посетить страны друг друга.
Глава Белого дома добавил, что немедленно позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о беседе с Путиным.
"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение государств друг друга. Мы также договорились, что наши команды начнут переговоры немедленно, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что разговор с Трампом состоялся. Он длился почти полтора часа.
Трамп заявил, что поручил вести переговоры группе высокопоставленных чиновников: госсекретарю Марко Рубио, главе ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу.
Трамп провел разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности, дроны и другие современные производства. Благодарен Президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский написал, что Дональд Трамп рассказал ему о деталях разговора с российским диктатором.
"Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир", - цитирует Зеленского Русская служба BBC.
Дональд Трамп также рассказал подробности разговора с Зеленским.
"Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили много вопросов, связанных с войной, но в основном - встречу, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", - написал Трамп в своей соцсети.
Full text 🇺🇸❗️ pic.twitter.com/VxrCc7VIlQ— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 12, 2025
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!