Видео Видео в TikTok, снятое в Сигулде, вызвало споры о безопасности детей

"Просматривая TikTok, я увидел это видео, которое заставляет задуматься о безопасности. Неужели действительно можно так подвергать опасности жизнь маленького ребенка? Опять нужно ждать очередной трагедии, как недавно случившейся в Резекненском крае с пропавшим мальчиком?! Действительно стыдно видеть такое видео! Ребенок и его безопасность подвергаются риску", - пишет пользователь социальной сети.

Ивита Дамбениеце, заместитель директора Департамента по защите прав детей подчеркивает, что доказывать, что все дорожки можно пройти с коляской, - это прихоть родителей, а не интерес ребенка.

"Этот видеоролик действительно тревожный с точки зрения безопасности детей. То, что происходит в повседневной жизни, может быть неизвестно и неясно. Поэтому ситуацию следует оценивать как с точки зрения возможной поддержки со стороны социальных служб, включая просветительскую работу в соответствии с возрастом ребенка, так и, возможно, со стороны опеки. Второй родитель или, возможно, другой человек, который снимает видео, похоже, считает это забавным, потому что на фоне слышен смех. Но даже если ребенок не плачет, это не значит, что ему комфортно. Такая тряска может представлять угрозу здоровью ребенка, и это вопрос к медикам", - отмечает Дамбениеце.

Мать ребенка в телефонном разговоре с передачей возмутилась тем, что видео вырвано из контекста, и оправдывается тем, что с ребенком все в порядке, так как он пристегнут ремнями.

Однако защитники прав детей придерживаются противоположного мнения.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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