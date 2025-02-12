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Видео Мастерство водителя автобуса в центре Риги спасло женщину от гибели

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Автобус
Автобус Фото: Lita Millere/LETA

В среду, 12 февраля, незадолго до полудня у торгового центра Stockmann 3-й автобус сбил женщину, неожиданно выбежавшую на проезжую часть, сообщает программа Degpunktā.

К счастью, благодаря профессионализму и быстрой реакции водителя, женщина серьезно не пострадала, отметила передача.

"Я подъезжал к остановке, впереди стоял троллейбус. На остановке было много людей. Женщина хотела успеть на троллейбус на улице 13 Января, обойдя толпу. В итоге она выбежала на проезжую часть, и произошло столкновение", - рассказал водитель автобуса Юрис.

Согласно информации Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), женщина получила легкие травмы и была доставлена в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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