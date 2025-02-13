Экс-глава МИД Украины Кулеба: Киев не получит ядерное оружие

- Если отказ от интеграции в НАТО будет жестким требованием Москвы, должна ли Украина на это пойти?

- В таком случае надо действовать по-одесски, вроде: а что нам за это будет? Надо понимать цену. Здесь есть несколько факторов. Первый: вопрос членства Украины в НАТО - не в руках Украины и даже не в руках НАТО. Есть две столицы - Вашингтон и Берлин, позиции которых являются определяющими относительно того, будет Украина в НАТО или не будет. Второе: Путин не верит Западу и не верит, что если ему сегодня пообещают, что Украина не будет в НАТО, то через пять лет эта позиция не изменится. Он Трампу задаст один вопрос: Дональд, ты мне даешь слово бизнесмена и президента, что Украина не будет в НАТО?

Трамп ему скажет: я приму в Конгрессе закон, значит, во-первых, еще надо принять этот закон, а во-вторых, Путин ему скажет, ну, извини, но ведь следующий Конгресс может принять другой закон. Путин все это понимает. Путину нужна победа в виде какого-то отказа Украины от НАТО, но он знает, что лучший способ не пустить Украину в НАТО - это уничтожить Украину. Вот это он осознает очень четко. Все остальные варианты гарантируют только имитацию, но не дают ему жесткой гарантии.

Что касается интересов Украины, то на сегодня ничего лучше НАТО нет. Но с точки зрения стратегии переговоров, безусловно, ни я, уже не будучи должностным лицом, ни одно должностное лицо не скажет вам: ну, да, мы готовы как-то подумать. Потому что это слиться еще до начала серьезного разговора. И кстати, первая большая ошибка команды Трампа заключается в том, что они допустили эти двусмысленные заявления и сливы из Вашингтона о том, что Украина в НАТО - это бесперспективная история. Потому что даже если они планировали этим торговаться, то они обесценили уже свой актив.(…)

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