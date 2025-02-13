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Великобритания откажет в гражданстве нелегальным мигрантам, которые тайно въезжают в страну

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Нелегальные иммигранты
Нелегальные иммигранты Фото: FETHI BELAID

Нелегальным мигрантам, которые прибывают в Великобританию на лодках, спрятавшись в грузовых автомобилях или по другим опасным путям, будет практически невозможно получить гражданство Великобритании, предусматривают новые правила британского Министерства внутренних дел, сообщает AFP.

Ранее таким иммигрантам нужно было прожить в Великобритании десять лет, прежде чем они могли подать заявку на получение гражданства, пишет Sky News.

Министерство внутренних дел сообщило, что эти мероприятия четко показывают, что всем, кто въехал в Великобританию нелегально, в просьбе предоставить гражданство страны будет отказано.

В 2024 году было обнаружено 36 816 нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш между Францией и Великобританией, что на 25% больше, чем в 2023 году, свидетельствуют предварительные данные Министерства внутренних дел Великобритании.

По британским законам въезд в страну без разрешения является преступлением, однако международное право гласит, что беженцы не могут быть наказаны за незаконный въезд.

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