Фото Во Франции в баре взорвалась граната: пострадали 12 человек

"Кто-то зашел и бросил гранату, не говоря ни слова, и сбежал", - рассказал журналистам на месте событий прокурор Франсуа Туре-де-Курси.

Два человека находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел в баре в Олимпийской деревне, построенной, когда в Гренобле проходили зимние Олимпийские игры 1968 года.

Во время взрыва в баре было "много клиентов". Следователи пока не выяснили мотив взрыва, но не считают это терактом, указал прокурор.

Он назвал взрыв "актом экстремального насилия", который "может быть связан со сведением счетов".

Следователи исследуют возможную связь с наркоторговлей. Сообщается, что у подозреваемого был и автомат Калашникова, добавил прокурор.

"Я самым решительным образом осуждаю этот преступный акт крайнего насилия", - заявил мэр Гренобля Эрик Пиоль на платформе X.

Его заместитель Хлоя Пантель отметила, что бар - "это место, где собираются местные и люди из округи, особенно чтобы смотреть футбольные матчи".

Министр здравоохранения Франции Янник Нойдер утром в четверг посетил пострадавших и медиков в Гренобльской университетской больнице.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо в пятницу прибудет Гренобль в рамках запланированного ранее визита, чтобы обсудить бытовые вопросы безопасности.

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