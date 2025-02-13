Украина ввела санкции против бывшего президента Порошенко

Порошенко был соперником нынешнего президента Владимира Зеленского на последних президентских выборах. Сейчас он является депутатом парламента Украины и лидером партии "Европейская солидарность"

Порошенко назвал в Facebook решение о санкциях антиконституционным и политически мотивированным.

"Но заказчик, исполнитель и подписант один - лично Зеленский", - подчеркнул Порошенко.

В своей ежедневной речи к согражданам в среду Зеленский, говоря о заседании СНБО, заявил: "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев".

О чем именно идет речь, Зеленский не уточнил.

Как напоминает Forbes Ukraine, 21 декабря 2021 года, перед повторным вторжением России в Украину, СБУ проинформировала Порошенко, что он подозревается в госизмене.

"Он якобы участвовал в схеме председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука", - пишет издание.

"По версии СБУ, Порошенко помог сорвать поставки угля из ЮАР, чтобы взамен в Украину поставлялся уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса", - указывает Forbes Ukraine.

Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.

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