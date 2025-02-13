Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против бывшего президента Петра Порошенко, сообщает DW со ссылкой на Forbes Ukraine.
Украина ввела санкции против бывшего президента Порошенко
Порошенко был соперником нынешнего президента Владимира Зеленского на последних президентских выборах. Сейчас он является депутатом парламента Украины и лидером партии "Европейская солидарность"
Порошенко назвал в Facebook решение о санкциях антиконституционным и политически мотивированным.
"Но заказчик, исполнитель и подписант один - лично Зеленский", - подчеркнул Порошенко.
В своей ежедневной речи к согражданам в среду Зеленский, говоря о заседании СНБО, заявил: "Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев".
О чем именно идет речь, Зеленский не уточнил.
Как напоминает Forbes Ukraine, 21 декабря 2021 года, перед повторным вторжением России в Украину, СБУ проинформировала Порошенко, что он подозревается в госизмене.
"Он якобы участвовал в схеме председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука", - пишет издание.
"По версии СБУ, Порошенко помог сорвать поставки угля из ЮАР, чтобы взамен в Украину поставлялся уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса", - указывает Forbes Ukraine.
Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!