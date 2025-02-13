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В Мадоне в результате пожара погиб человек

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Ликвидация последствий пожара
Ликвидация последствий пожара Фото: Lita Millere/LETA

Минувшей ночью в результате пожара в Мадоне погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Спасатели получили вызов в Мадону, где в трехэтажном жилом доме горела квартира площадью 25 квадратных метров. Два человека были спасены со второго этажа здания, еще три человека спасены из соседних квартир. В результате пожара один человек погиб.

Ночью также поступил вызов в Балдонскую волость Кекавского края, где горели второй и третий этажи трехэтажного дома, а также крыша и чердак на площади 350 квадратных метров.

Восемь человек были эвакуированы из здания до прибытия спасателей. На месте происшествия продолжаются работы.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 40 вызовов - 11 на пожаротушение, 18 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.

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