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Создана петиция, призывающая Данию купить штат Калифорния

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Калифорния на карте
Калифорния на карте Фото: Shutterstock

Петиция, призывающая Данию купить американский штат Калифорния, к среде собрала более 200 000 подписей, причем авторы идеи предполагают, что президент США Дональд Трамп не будет возражать против сделки.

Юмористическая онлайн-кампания "Сделаем Калифорнию снова великой" проводится в то время, когда Трамп проявляет интерес к покупке Гренландии у Дании или даже к захвату арктического острова силой.

Кампания предлагает видение солнечной Калифорнии, управляемой из Копенгагена, со всеми преимуществами датского государственного благосостояния.

"Вы когда-нибудь смотрели на карту и думали: "Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков". У нас есть уникальная возможность воплотить эту мечту в реальность", - говорится в заявлении.

"Давайте купим Калифорнию у Дональда Трампа! Да, вы не ослышались. Калифорния может стать нашей".

На портале перечислены возможности, которые может принести такое приобретение, в том числе переименование Диснейленда в "Страну Ганса Христиана Андерсена".

Петиция также прогнозирует, что датская концепция уюта hygge будет расширяться.

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"Будем откровенны - Трамп не самый большой поклонник Калифорнии", - говорится на сайте.

"Он называл ее "самым разрушенным штатом в США" и годами враждовал с ее лидерами. Мы уверены, что он будет готов расстаться с ней за определенную цену", - заявляют авторы инициативы.

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