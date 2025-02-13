На пограничном пункте аэропорта "Рига" задержан гражданин Латвии, объявленный полицией в розыск, сообщает Государственная пограничная охрана.
В Рижском аэропорту задержан объявленный в розыск гражданин Латвии
Он прибыл в Латвию из Великобритании. Человек был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.
Кроме того, въезд в Латвию был запрещен восьми иностранцам. Из соображений безопасности на пограничном пункте Патерниеки въезд в Латвию был запрещен одному гражданину Молдовы и одному гражданину Беларуси.
В свою очередь, на пограничном пункте в аэропорту "Рига" въезд в Латвию был запрещен двум гражданам Украины, которые не могли обосновать цели и обстоятельства въезда и пребывания, а на пограничных пунктах Терехово и Гребнево въезд в Латвию был запрещен двум гражданам Таджикистана, одному - России и двум гражданам Кыргызстана, так как у иностранцев не было действующей визы или разрешения на пребывание.
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