В Рижском аэропорту задержан объявленный в розыск гражданин Латвии

Кроме того, въезд в Латвию был запрещен восьми иностранцам. Из соображений безопасности на пограничном пункте Патерниеки въезд в Латвию был запрещен одному гражданину Молдовы и одному гражданину Беларуси.

В свою очередь, на пограничном пункте в аэропорту "Рига" въезд в Латвию был запрещен двум гражданам Украины, которые не могли обосновать цели и обстоятельства въезда и пребывания, а на пограничных пунктах Терехово и Гребнево въезд в Латвию был запрещен двум гражданам Таджикистана, одному - России и двум гражданам Кыргызстана, так как у иностранцев не было действующей визы или разрешения на пребывание.