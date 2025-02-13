Скончался автор дизайна кофемолки Straume Минтаутс Карлис Лацис

"Латвийский союз дизайнеров с благодарностью вспоминает Минтаутса Карлиса Лациса за его вклад в развитие союза и латвийского дизайна", - отмечается в сообщении.

Похороны состоятся 17 февраля в 11:00 в малом зале Рижского крематория.

Согласно информации, размещенной на сайте Латвийского союза дизайнеров, Лацис возглавлял союз с 1994 по 1998 год.

Минтаутс Карлис Лацис родился 14 августа 1931 года, учился в Кулдигской средней художественной школе, а в 1956 году окончил Рижскую среднюю школу прикладного искусства по специальности "гончарное дело".

Он поступил в Академию художеств на педагогический факультет, но в итоге окончил факультет промышленного искусства в 1967 году. Член Союза художников, почетный гражданин Кулдиги, многолетний руководитель семинаров "Дизайн для Кулдиги", лауреат 5-й Республиканской выставки дизайна, преподаватель, керамист, промышленный дизайнер, графический дизайнер, мыслитель в области дизайна, организатор выставок, автор нескольких публикаций о дизайне в Латвии.

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