Минтаутс Карлис Лацис, известный дизайнер, один из основателей Латвийского союза дизайнеров и автор легендарной кофемолки Straume, скончался в среду, 12 февраля, в возрасте 93 лет, сообщает Латвийский союз дизайнеров.
Скончался автор дизайна кофемолки Straume Минтаутс Карлис Лацис
"Латвийский союз дизайнеров с благодарностью вспоминает Минтаутса Карлиса Лациса за его вклад в развитие союза и латвийского дизайна", - отмечается в сообщении.
Похороны состоятся 17 февраля в 11:00 в малом зале Рижского крематория.
Согласно информации, размещенной на сайте Латвийского союза дизайнеров, Лацис возглавлял союз с 1994 по 1998 год.
Минтаутс Карлис Лацис родился 14 августа 1931 года, учился в Кулдигской средней художественной школе, а в 1956 году окончил Рижскую среднюю школу прикладного искусства по специальности "гончарное дело".
Он поступил в Академию художеств на педагогический факультет, но в итоге окончил факультет промышленного искусства в 1967 году. Член Союза художников, почетный гражданин Кулдиги, многолетний руководитель семинаров "Дизайн для Кулдиги", лауреат 5-й Республиканской выставки дизайна, преподаватель, керамист, промышленный дизайнер, графический дизайнер, мыслитель в области дизайна, организатор выставок, автор нескольких публикаций о дизайне в Латвии.
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